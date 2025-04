Há um ano atrás, um dos rumores que surgiram no mundo do automobilismo foi a suposta presença de um piloto de Fórmula 1 em testes 'secretos' com carros do Mundial de Rali (WRC) e, segundo vozes do paddock, Lando Norris, piloto da McLaren, poderia ser tal 'figura oculta'.

Os rumores, divulgados pelo portal PlanetF1, tiveram como base a revelação de Peter Windsor, analista de F1 e ex-gerente de equipe da Williams, de que algum piloto teria testado carros de rali no ano passado, mas recusando citar quem seria, apenas quem não foi: Max Verstappen.

Valtteri Bottas, que já havia corrido de rali no Arctic Lapland Rally com a equipe M-Sport em 2019, estava entre os especulados na época, mas tais rumores foram negados pelo finlandês já em 2024, quando ainda era piloto da Sauber na F1. Outro nome levantado foi o de Lance Stroll.

No entanto, nos últimos dias, Windsor, em conversa no canal do YouTube Cameron Cc:, afirmou que Norris, atual líder do campeonato de 2025, é bom com os carros de rali. “Eu sei que Lando é um grande fã do WRC. E espero não estar revelando muitos segredos quando digo que sei que ele esteve em carros do WRC e que é incrivelmente bom".

Apesar disso, o PlanetF1 afirmou que tais alegações são "imprecisas", mas que ele poderia estar fazendo parte de testes privados da categoria, devido limitações dos contratos da F1 sobre a prática de esportes perigosos.

A paixão de Norris pelo rali não é desconhecida, já que a marca Quadrant, fundada pelo britânico, patrocina Oliver Solberg, filho do campeão do WRC Petter Solberg e que corre no WRC2, categoria de acesso para o mundial de rali.

