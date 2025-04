Christian Horner admite que sente como se estivesse "olhando para dois relógios diferentes", já que o chefe da equipe Red Bull revelou que os problemas do RB21 decorrem da falta de correlação entre os dados do túnel de vento e da pista.

Apesar de Max Verstappen ter vencido o GP do Japão e de o holandês ainda ser o atual campeão mundial de Fórmula 1, o domínio da Red Bull nos últimos anos diminuiu ao longo da temporada passada e não retornou no início da temporada de 2025.

Após um decepcionante GP do Bahrein no último fim de semana, a cúpula da Red Bull manteve conversas de "crise" na tentativa de progredir.

Horner admitiu que a Red Bull sofre de problemas técnicos "semelhantes" aos que Verstappen enfrentou para manter seu título no ano passado, ao mesmo tempo em que apontou discrepâncias entre o túnel de vento e os resultados na pista como algo que a equipe precisa controlar.

“No final das contas, você pode mascarar um pouco com a configuração, e conseguimos isso em Suzuka, mas acho que esta corrida [no Bahrein] expôs algumas armadilhas que, obviamente, temos e que precisamos resolver rapidamente”, disse ele.

“Acho que entendemos onde estão os problemas, é introduzir soluções que, obviamente, levam um pouco mais de tempo. Acho que os problemas são compreendidos, e as soluções, com o que vemos em nossas ferramentas, comparadas com o que estamos vendo na pista no momento, não estão se correlacionando, e acho que é isso que precisamos descobrir. Por que não conseguimos ver em nossas ferramentas o que estamos vendo no circuito?”

“Quando você acaba com uma desconexão como essa, é claro que você tem que desvendá-la. Temos uma equipe técnica forte que produziu carros incríveis nos últimos anos e estou confiante de que eles chegarão à raiz desse problema.” Mas, literalmente, a ferramenta não está reproduzindo o que estamos vendo na pista e, nesse ponto, é como se estivéssemos marcando as horas em dois relógios diferentes.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Clive Rose / Getty Images

Sendo 2025 o último ano do regulamento atual, não houve grandes revisões em nenhum carro durante o inverno, mas algumas equipes – Haas e Mercedes – obtiveram ganhos, enquanto a Red Bull teve dificuldades para corrigir os problemas que afetaram o final de 2024.

Horner espera que, com quatro corridas já realizadas, o aumento da quantidade de dados fornecidos pela Austrália, China, Japão e Bahrein possa ajudar a encontrar uma solução.

Questionado se eram os mesmos problemas que causavam a queda no desempenho, ele respondeu: "É semelhante - principalmente o túnel de vento nos levou em uma direção que não replica o que estamos na pista e, portanto, você acaba com uma confusão entre o que suas ferramentas estão dizendo e os dados da pista e, obviamente, agora que estamos acumulando dados da pista, são os dados da pista que estão direcionando as soluções.”

“Acho que está claro que entendemos qual é o problema, e a solução está em implementar. É a fase de entrada no meio da curva que precisa ser abordada e dar a ele [Verstappen] a habilidade, a aderência e a confiança necessárias para levar a velocidade de carregamento à entrada das curvas.”

“O problema que temos é que estamos no final de um conjunto de regulamentos em que os ganhos são muito, muito pequenos, e acho que estamos vendo algumas das deficiências em nosso túnel atual.”

A Red Bull espera se beneficiar de um novo túnel de vento, mas não antes do início do novo ciclo de regulamentação no próximo ano, mesmo que os planos estejam adiantados.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing Photo by: Bryn Lennon - Formula 1

“Temos um novo túnel entrando em operação em 2027, mas certamente teremos a ferramenta atual por mais 18 meses ou mais”, acrescentou.

“O novo está adiantado, mas a implementação está prevista para 2027.

“É um campeonato de 24 corridas, estamos oito pontos atrás no campeonato de pilotos e sabemos que precisamos progredir muito rapidamente, então era importante somar pontos... o importante é como eles se somam no final do ano.”

Russell MELHOR DO ANO até aqui? CRISE de Max/RBR, Piastri x Norris, BORTOLETO e Ferrari | Splash/Go

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Russell MELHOR DO ANO até aqui? CRISE de Max/RBR, Piastri x Norris, BORTOLETO e Ferrari | Splash/Go

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!