Nurburgring, Ímola e Portimão devem dar prosseguimento ao calendário da F1 da temporada 2020, diz o site RaceFans.

O circuito alemão não recebe uma corrida da maior categoria do automobilismo mundial há sete anos e um porta-voz do autódromo confirmou que existem conversas com o Grupo Liberty para tal fim.

O calendário da F1 teve que ser reorganizado após a interrupção causada pela pandemia do novo coronavírus. Até agora, 10 corridas foram confirmadas, até o GP da Rússia, em 27 de setembro. Todos os três não faziam parte do calendário original.

O GP de Portugal foi realizado pela última vez em Estoril, em 1996. O Autódromo do Algarve, nunca recebeu a F1, mas algumas equipes chegaram a testar por lá logo após sua abertura em 2008.

A F1 também adicionará mais uma rodada do campeonato mundial na Itália. Isso acontecerá em Ímola, que já realizou corridas de F1 entre 1980 e 2006. Será a terceira corrida na Itália este ano, juntamente com o GP da Itália em Monza e o GP da Toscana Ferrari 1000 em Mugello.

Exclusivo! Para Massa, "Hamilton tem bom coração, mas não é feliz"

PODCAST: O debate de fãs e 'haters' sobre domínio de Hamilton