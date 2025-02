O que a F1 pode aprender com o lançamento oficial da MotoGP

A Fórmula 1 se prepara para o lançamento geral que acontece no dia 18 de fevereiro em Londres e pode usar o evento da MotoGP que aconteceu no domingo (16) como inspiração para saber como atingir o público amplo.

Quando ambas as séries de corrida anunciaram planos para um evento oficial de abertura para a temporada de 2025 no ano passado, houve algumas reservas - especialmente da mídia e das equipes, que se perguntaram se o esforço realmente valeria a pena.

A MotoGP apresentou seus planos primeiro e anunciou que o evento seria realizado em Bangkok, pouco antes do início da temporada na Tailândia. A F1, por outro lado, decidiu realizar seu evento de lançamento em Londres, mais precisamente na O2 Arena, na próxima terça-feira. Uma semana antes dos testes oficiais de inverno no Bahrein.

O que os céticos alertaram

Havia preocupações, acima de tudo, sobre a atenção para as equipes menores. Será que uma abertura de temporada conjunta não as levaria ao fracasso, em vez de cada uma ter seu próprio dia de mídia com apresentações individuais, como no passado?

A coisa toda também teve seus desafios logísticos. Seja em Bangkok ou em Londres, viajar muito antes da primeira corrida ou teste é um fardo adicional para muitas equipes.

Mas se o evento da F1 for tão popular quanto o evento da MotoGP no último domingo na Tailândia, então todo esse esforço pode valer a pena.

Lançamento da MotoGP: Não foi perfeito, mas foi um bom começo

É claro que o lançamento da MotoGP não foi perfeito. Não houve corrida de teste, o que foi perceptível em alguns lugares. Os pilotos, às vezes, eram empurrados para frente e para trás de forma descoordenada, tudo isso em frente às câmeras de TV.

Um dos apresentadores, o DJ Piyawat Kempetch, leu suas palavras iniciais no verso de um bloco de notas - e se referiu às motos da MotoGP como "bicicletas" em um divertido lapso de linguagem.

O campeão mundial também estava ausente: Jorge Martín nem sequer viajou para o evento depois de passar por uma cirurgia na mão após um acidente em um teste na Malásia.

Mas o que faltou ao evento em termos de encenação profissional, ele compensou com cores, personalidade e o papel central dos pilotos. Houve queimas de fumaça, o rugido ensurdecedor das novas motos da MotoGP e inúmeras interações com os fãs que se reuniram ao longo das estradas.

Foi uma promoção clássica que foi transmitida ao vivo simultaneamente no Instagram, X, Facebook e sites de esportes motorizados, como o Motorsport.com.

Pilotos totalmente envolvidos com o evento

Novos formatos geralmente são recebidos com ceticismo. No entanto, as reações dos pilotos mostram que eles não apenas gostaram da abertura da temporada, mas também se envolveram totalmente nela.

Agora cabe aos pilotos de F1 fazer o mesmo. Certamente haverá oposição ao evento em Londres. Ele acontece logo antes dos testes e de mais uma temporada recorde de 24 corridas. Mas são justamente eventos como esse que são necessários para manter o interesse no esporte em alta e manter a categoria sob os olhos do público.

Os pilotos da MotoGP estavam cientes disso - especialmente à luz do fato de que a série está crescendo com a iminente aquisição pela Liberty Media e quer abrir novos mercados.

Agora é hora de as estrelas da F1 adotarem a mesma abordagem. Sim, isso significa um dia inteiro em Londres, quando eles provavelmente prefeririam estar em outro lugar. Mas tanto os pilotos quanto as equipes - assim como parte da mídia - devem reconhecer que eventos como esse são essenciais para alcançar novos públicos e se envolver em várias plataformas.

Trata-se de levar o esporte para fora dos boxes, das pistas e dos centros das cidades para atrair um público mais jovem. E isso não deve ser criticado, mas apoiado.

Agora cabe à F1 mostrar o instinto certo e realizar um evento que atraia exatamente o grupo-alvo que deseja atingir.

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!