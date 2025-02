O leilão de alguns dos carros mais notáveis da história da Fórmula 1 ou das 24 Horas de Le Mans continua, todos vendidos pela RM Sotheby's. Depois de uma soma recorde para a compra de um Mercedes de 1954, combinada com o preço mais baixo de um Sauber que será revelado em Londres em 18 de fevereiro, os colecionadores poderão dar lances nos próximos dias pelo Benetton B191.

O monoposto foi usado por Michael Schumacher em sua primeira meia temporada de F1 com a equipe britânica em 1991 e novamente em 1992.

Contratado em 1991 para substituir Roberto Moreno, Schumacher mostrou-se imediatamente promissor como novo companheiro de equipe do tricampeão mundial Nelson Piquet em Monza, Portugal e Espanha antes de seu primeiro ano completo em 1992.

O jovem piloto alemão, no entanto, participou das três primeiras corridas da temporada com o Benetton-Ford 191, pois o novo carro não estava pronto para o Campeonato Mundial de 1992. Apesar disso, Schumacher subiu ao pódio duas vezes, nos GPs do México e do Brasil, ambos em 3º lugar.

Depois que ele se aposentou das corridas, o carro foi vendido a um proprietário particular e, em 2005, foi comprado pelo Museu de Indianápolis, onde permanece até hoje. Hoje, no entanto, o carro com chassi B191-08 é comercializado com uma pintura muito semelhante à da Benetton de 1993, mas com outros elementos, como os espelhos retrovisores, copiados da Benetton.

A caixa de câmbio e o motor do carro, que não foi usado em 1993, são originais, e a Benetton emitiu um certificado especial para provar que esse é o carro que Schumacher dirigiu. Os primeiros lances serão aceitos a partir de 27 de fevereiro.

