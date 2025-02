O início da temporada de 2025 da Fórmula 1 está perto de começar e a revelação das cores dos carros acontece em poucos dias em Londres. Porém, os desafios em pista só começam entre os dias 14 e 16 de março e alguns pilotos estão participando de testes com a Pirelli para definir as especificações dos pneus de 2026.

A Ferrari e a McLaren já foram para a pista em Barcelona e, dessa vez, foi a Aston Martin que não deixou a oportunidade passar para colocar seus dois pilotos titulares no cockpit.

A equipe sediada em Silverstone viajou para o Circuito de Barcelona-Catalunha com o carro AMR23 de duas temporadas atrás, o que é permitido pelos regulamentos da FIA. Tanto Fernando Alonso quanto Lance Stroll estavam lá, o que foi a primeira vez neste ano que eles estiveram em um carro de primeira classe durante a atual temporada.

O objetivo do teste era para sentir o carro, e uma das coisas boas para a dupla é que eles puderam fazer seus primeiros quilômetros em um carro que deu muitas alegrias à equipe, conquistando oito pódios para o piloto espanhol e com o qual eles estiveram muito perto das vitórias.

A Aston Martin não foi a única equipe que esteve em solo barcelonês, pois McLaren e Ferrari já fizeram seus respectivos testes com os pneus italianos da Pirelli para ajudar o fabricante a criar um composto melhor para o próximo ano, assim como a Alpine, que também viajará para o sul da Espanha para fazer dois dias com os pneus milaneses na pista de Jerez de la Frontera com seu carro-chefe nos dias 13 e 14 de fevereiro.

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

