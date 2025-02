Representantes da República Democrática do Congo pediram que a Fórmula 1 não cogitasse a ideia de sancionar um GP de Ruanda, na esteira de um longo conflito armado na região.

Desde 2022, a RD Congo está envolvida em um embate sangrento com o movimento M23, um grupo militar rebelde apoiado pelo exército ruandês, que tomou conta de grande parte do território da província de Kivu do Norte, na fronteira com Ruanda.

Com o pano de fundo de novos confrontos em torno da cidade-chave de Goma, que, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), deixou 2.900 mortos, a ministra das Relações Exteriores da RDC, Therese Kayikwamba Wagner, pediu ao CEO da F1, Stefano Domenicali, que não mantenha negociações com Ruanda sobre uma futura etapa no país, que é o desejo do presidente do país, Paul Kagame.

"Escrevo para expressar minha profunda preocupação com as conversas em andamento da Fórmula 1 com Ruanda para sediar um GP em sua capital, Kigali", escreveu Wagner na carta, que foi relatada pela primeira vez pela City AM e confirmada pelo Motorsport.com.

"Ruanda está atualmente ocupando uma grande parte da parte oriental da República Democrática do Congo em colaboração com seu representante, o M23, deslocando mais de 700 mil cidadãos congoleses".

"Embora eu aplauda o desejo da Fórmula 1 de sediar um GP na África, questiono se Ruanda seria a escolha que melhor representa nosso continente e peço que encerre as negociações e exclua Ruanda como possível anfitrião".

"Será que a Fórmula 1 realmente quer ter sua marca manchada por uma associação manchada de sangue com Ruanda? Será que este é realmente o melhor país para representar a África no automobilismo mundial?", conclui.

Foto de família Foto de: DPPI

Ruanda tem negado repetidamente que suas forças estejam apoiando os rebeldes do M23 na RDC, mas a ONU há muito tempo contesta isso.

Nos últimos anos, Ruanda tem procurado se destacar no cenário mundial e - juntamente com outros eventos esportivos de alto nível - tornar-se a primeira nação africana desde 1993 a sediar uma corrida de F1.

O país está procurando construir um novo circuito permanente perto do futuro aeroporto de Bugesera, próximo à capital Kigali.

Kigali também sediou a festa anual de entrega de prêmios da FIA em dezembro, quando o presidente Kagame lançou oficialmente a candidatura do país.

"Tenho o prazer de anunciar formalmente que Ruanda está concorrendo para trazer a emoção das corridas de volta à África, sediando um GP de Fórmula 1", afirmou.

"Um grande obrigado a Stefano Domenicali e a toda a equipe da F1 pelo bom progresso em nossas discussões até agora. Garanto que estamos encarando essa oportunidade com a seriedade e o compromisso que ela merece".

No início deste mês, Therese Wagner pediu aos gigantes do futebol Arsenal, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain que encerrassem seus acordos de patrocínio com o Ruanda, que estampavam seus uniformes com "Visit Rwanda". O país também está pronto para sediar o Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada da UCI de 2025 em setembro.

Enquanto a F1 procura se expandir para a África, a África do Sul é a outra candidata do continente a sediar um GP.

O governo do país está buscando ativamente propostas de possíveis promotores para realizar o evento, sendo que o tradicional circuito Kyalami e uma corrida de rua na Cidade do Cabo são as duas opções mais lógicas que surgiram até agora.

A categoria também está recebendo muito interesse de outros países aspirantes a anfitriões em todo o mundo, incluindo a Tailândia e a Coreia do Sul, portanto, em um mercado de vendedores, qualquer proposta em potencial para garantir uma vaga no calendário de 24 corridas terá que obter notas altas em todos os aspectos para ser considerada.

Quando procurado para comentar, um porta-voz da F1 disse: "Temos monitorado de perto os acontecimentos relacionados à RDC e Ruanda e continuamos a fazê-lo. Recebemos solicitações de vários locais para que a corrida seja realizada".

"Recebemos solicitações de vários locais do mundo que desejam sediar uma futura corrida de Fórmula 1. Avaliamos detalhadamente qualquer solicitação em potencial e qualquer decisão futura será baseada em todas as informações e no que for melhor para os interesses do nosso esporte e dos nossos valores", conclui.

