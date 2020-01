Uma das poucas mudanças do grid da F1 para 2020 será o retorno de Esteban Ocon, na vaga de Nico Hulkenberg, na Renault. O francês, que teve passagens pela Manor e Force India (hoje Racing Point), esteve ligado ao programa da Mercedes até o ano passado, quando foi piloto reserva do time de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Um dos episódios mais marcantes da carreira de Ocon até agora foi o GP do Brasil de 2018. Retardatário, o francês tentava tirar a volta do líder, Max Verstappen, mas acabou se chocando com a Red Bull no S do Senna. Após a corrida, o holandês foi tirar satisfações com o piloto da Force India e acabou punido pela FIA, tendo que ‘pagar’ em serviços comunitários.

Durante entrevista à ESPN, Ocon relembrou o episódio e falou da relação com Verstappen, que vem desde os tempos de kart.

“Como profissionais, o importante é não ter problemas, e o que aconteceu da última vez na pista, ficou por lá e temos de pensar em separado. Mas, é claro, havia alguma tensão nos dias em que estávamos competindo muito de perto, mas sempre tivemos respeito, e isso é importante.”

“Corríamos muito de perto no kart quando nos conhecemos, mas também com Charles Leclerc. Provavelmente foi ainda mais quente com ele. Quando eu saí do kart, eles ainda estavam correndo juntos, e houve faíscas algumas vezes no kart.”

“Na Fórmula 3, estávamos disputando o título. Foi uma grande rivalidade, como sempre houve em qualquer esporte entre dois pilotos. Mas como disse, o mais importante é pensar na pista. Fora dela, tem que ser respeitoso.”

Em 2014, Ocon levou a melhor sobre Verstappen, conquistando o título da F3 europeia, uma das categorias de acesso mais duras do automobilismo.

