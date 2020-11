Presidente da Federação local de automobilismo, o príncipe Khalid Bin Sultan Al Faisal fez promessas sobre o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 no país, que foi anunciado para 2021 nas ruas de Jeddah. Mesmo com todas as críticas as violações de direitos humanos das quais a Arábia é acusada, o príncipe buscou mostrar animação.

"Não queremos ser uma corrida qualquer, queremos ser a melhor. Será excepcional para todos, posso prometer: vão ver na televisão ou nos dê a honra e venha pessoalmente", disse Khalid Bin Sultan Al Faisal, em declarações à revista German Motorsport-Magazin.

A corrida acontecerá em um circuito de rua que será montado nas ruas de Jeddah e a prova será noturna. Em comparação com o GP de Mônaco, que tradicionalmente acontece nas ruas de Monte Carlo, Khalid afirmou que a prova na Arábia Saudita tem o objetivo de ser mais emocionante e com mais ultrapassagens.

"Garantimos que será uma corrida rápida e emocionante com muitas manobras de ultrapassagem. Gostamos do evento de Mônaco, mas a corrida não é tão emocionante porque não há ultrapassagens. Queremos um circuito de rua que seja bom e tenha um bom cenário”, prometeu.

“Não se trata apenas do entorno, se trata da competição. Tem que ser emocionante e rápido. Ao mesmo tempo, é um circuito de rua, então não começamos com uma folha em branco. Embora estejamos limitados por isso, mas se você olha para o passeio ao longo da costa, você tem uma ideia", acrescentou.

Em relação às críticas recebidas sobre o GP, o presidente da associação local de esporte a motor insinuou que se trata de um desconhecimento do país e buscou convidar todos à corrida. A prova está marcada para o dia 28 de novembro de 2020 no calendário provisório da F1.

"Não os culpo porque nunca estiveram na Arábia Saudita. Estamos nos abrindo e esperamos que as pessoas venham, vejam o país e depois voltem e nos digam o que viram”, afirmou.

