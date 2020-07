Organização do GP do Brasil de F1 diz que não recebeu comunicado oficial da FIA sobre cancelamento de prova

A Fórmula 1 divulgou nesta sexta-feira que os GPs do Canadá, dos Estados Unidos, do México e do Brasil foram cancelados, devido à crise ocasionada pela pandemia do coronavírus. Ao mesmo tempo, a categoria divulgou que Nurburgring, Portimão e Ímola darão sequência ao calendário, após o GP da Rússia já confirmado.

Esta é a primeira vez que o Brasil fica fora do calendário da F1 desde 1972, quando foi incluído ainda como uma prova não-oficial do campeonato, se transformando em um evento que valia pontos na temporada seguinte.

Mas, para a organização do GP do Brasil, a situação ainda não mudou. Procurado pelo Motorsport.com, foi relatado que a F1 ainda não oficializou o cancelamento e que não comentariam o caso.

“Sobre as notícias divulgadas hoje, 24/07/2020, dando conta do cancelamento do GP Brasil de Fórmula 1 e das demais corridas das Américas, comunicamos que não recebemos até o presente momento nenhuma comunicação oficial da Federação Internacional de Automobilismo e, dessa forma, não poderemos nos manifestar.”

Top-5: As melhores corridas de F1 em Interlagos, que faz 80 anos

PODCAST: O debate de fãs e 'haters' sobre domínio de Hamilton e participação de Eric Granado