Após o GP da Hungria, uma foto de Lando Norris ajudando os mecânicos a desmontar sua McLaren viralizou na internet, com muitos fãs destacando a relação próxima que o piloto tem com a equipe, em uma atitude diferente da maioria do grid da Fórmula 1. Em coletiva, o britânico falou mais sobre a atitude que, segundo ele, é algo regular.

Norris afirmou que o que foi visto na Hungria não é algo único, que ele decidiu fazer devido ao calendário intenso de 2020. O piloto da McLaren explicou que ele sempre tenta ajudar a equipe quando possível.

"Eu curto passar o tempo e trabalhar com os mecânicos e engenheiros", disse Norris em uma coletiva. "É algo que eu faço desde que me uni à McLaren, tentando me integrar ao máximo com a equipe, trabalhando com os mecânicos, conhecendo mais sobre eles".

"Acho que é uma parte crucial conhecê-los e melhorar a atmosfera da equipe. E eu gosto disso. É divertido e uma opção melhor à voltar pra casa e ficar deitado na minha cama assistindo Netflix. Eu prefiro desmontar um carro de F1".

Norris disse que ajuda a equipe nas noites de domingo desde que começou a correr com a McLaren em 2018, quando ainda fazia apenas treinos livres. Mas disse que ninguém além da equipe havia notado isso antes porque, segundo ele, não era algo que precisava ser publicizado.

"É algo que eu faço frequentemente, mas não é algo que eu achava que precisava ser compartilhado nas redes sociais".

"É um negócio que eu faço desde a época do kart na real, eu fazia isso com meu engenheiro. Sempre fazíamos isso após as corridas, limpando o kart e as peças principais. É algo que eu sempre gostei de fazer".

"Eu adorava fazer isso quando era criança, desmontar as coisas. Eu fiz isso do kart até a F1. Mas acho que na F1 é um pouco diferente, apesar de fazer desde 2018. Eu faço isso quando meus voos são na segunda".

Além de gostar de conhecer mais o próprio carro, Norris sente que há benefícios nesse trabalho próximo com sua equipe, além de ajudar a aliviar o fardo dos mecânicos.

"É legal. Quem não gostaria de desmontar um carro de F1 para explorar um pouco e trabalhar com os mecânicos? É divertido. E você aprende coisas novas".

"E é bom para a equipe. É bom para mim e os mecânicos que estejamos trabalhando juntos. Estou ajudando eles. Facilita um pouco o trabalho deles. Eles trabalharam todo o final de semana, três na sequência. E eu achei que poderia ajudar eles, aliviando um pouco o fardo".

"Eu não fiz isso porque tivemos três provas na sequência. É algo que faço constantemente. É mais por ajudar. E eu gosto disso, de passar tempo com eles. Nos divertimos bastante".

