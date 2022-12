Carregar reprodutor de áudio

Já dizia Mariah Carey: All I want for Christmas...É um bom presente no amigo secreto! Na Fórmula 1, a brincadeira já virou tradição entre os pilotos do grid e, claro, nesta temporada não foi diferente. Os 20 nomes da maior categoria do automobilismo se presentearam e surpreenderam nas escolhas.

De pandeiro com a bandeira do Brasil até uma leve provocação ao rival, a 'turma' de 2022 acertou em cheio no entretenimento e na hora de agradar ao amigo secreto. Max Verstappen foi presenteado com o F1 2022 - o jogo oficial da Fórmula 1 - mas, na capa, apenas um piloto era o 'garoto propaganda', Charles Leclerc! O monegasco ainda enviou ao holandês um cartão com dedicatória: "Para o meu maior fã".

Remetendo à primeira vitória conquistada na carreira, Esteban Ocon presentou George Russell com um pandeiro personalizado com a bandeira do Brasil. Já Pierre Gasly, recebeu de Fernando Alonso o tradicional jogo de tabuleiro Monopoly.

Presentes inusitados também fizeram parte da brincadeira: Mick Schumacher ganhou do atual campeão mundial um certificado de adoção de um...leão! Enquanto Sebastian Vettel foi presenteado por Lance Stroll com uma árvore, Nicholas Latifi recebeu de presente 61 abelhas do tetracampeão mundial - o mesmo número de GPs da carreira do canadense.

PILOTO PILOTO QUE PRESENTEOU POR QUEM FOI PRESENTEADO PRESENTE George Russell Zhou Guanyu Esteban Ocon Pandeiro com a bandeira do Brasil Max Verstappen Mick Schumacher Charles Leclerc Jogo oficial da F1 apenas com Leclerc na capa Sergio Pérez Alex Albon Yuki Tsunoda Sakê Charles Leclerc Max Verstappen Zhou Guanyu Kit de chá chinês Carlos Sainz Valtteri Bottas Pierre Gasly Suéter da AlphaTauri Lando Norris Yuki Tsunoda Mick Schumacher Conjunto de roupa + sapato para jogar golf Daniel Ricciardo Esteban Ocon Nicholas Latifi Câmera polaroid + camisa do Harry Styles Fernando Alonso Pierre Gasly Kevin Magnussen Retrovisor do primeiro carro Esteban Ocon George Russell Daniel Ricciardo HQ edição especial do Homem Aranha Sebastian Vettel Nicholas Latifi Lance Stroll Uma árvore Lance Stroll Sebastian Vettel Valtteri Bottas Gin Valtteri Bottas Lance Stroll Carlos Sainz Roupas de ciclismo do filme "Minions" Zhou Guanyu Charles Leclerc George Russell Dinossauro de decoração e meias Pierre Gasly Carlos Sainz Fernando Alonso Jogo de tabuleiro Monopoly Yuki Tsunoda Sergio Pérez Lando Norris Porta retrato com uma foto dele e do Gasly Mick Schumacher Lando Norris Max Verstappen Certificado de adoção de um leão Kevin Magnussen Fernando Alonso Alex Albon Bandeira preta e laranja e kit para fazer a barba Alex Albon Kevin Magnussen Sergio Pérez Tinta para cabelo e chinelo usado Nicholas Latifi Daniel Ricciardo Sebastian Vettel 61 abelhas e biscoitos Nutella

