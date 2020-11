A conquista do heptacampeonato mundial da Fórmula 1 por Lewis Hamilton mexeu com as redes sociais desde a tarde do domingo (16). E diversos nomes do mundo do esporte, incluindo o rei do futebol Pelé e o principal rival do britânico na Mercedes, Nico Rosberg, prestaram tributos ao piloto.

Com a vitória no GP da Turquia, Hamilton igualou a marca histórica de Michael Schumacher, algo que muitos imaginavam que seria inalcançável quando o alemão atingiu, ainda em 2004. Por isso, muitas das homenagens falam também sobre os dois multicampeões.

Nico Rosberg correu ao lado de Hamilton na Mercedes entre 2013 e 2016. E apesar de uma amizade prévia entre os dois pilotos nas categorias juniores, o relacionamento entre os dois foi se deteriorando ao longo dos anos, culminando em uma tensa temporada de 2016, que terminou com o título do alemão e uma surpreendente aposentadoria logo após a última prova da temporada.

Apesar dos dois ainda não terem retomado de fato um relacionamento após a saída de Rosberg da F1, o alemão parabenizou o ex-companheiro no Twitter.

"Sete vezes campeão mundial, isso é insano! Super merecido. Certamente uma das maiores conquistas da história do esporte. Parabéns Lewis e curta as celebrações com sua família e amigos".

Diversos nomes do esporte a motor também publicaram homenagens a Hamilton como Rubens Barrichello, Felipe Massa, Valtteri Bottas, a campeã da W Series Jamie Chadwick, Fabio Quartararo, Billy Monger, Marco Andretti e mais.

E as homenagens a Hamilton não ficaram restritos ao mundo do esporte a motor. Ao longo do dia, o piloto compartilhou tributos de diversas personalidades como os cantores Lionel Richie, J Balvin e Rita Ora, a modelo Winnie Harlow, os jogadores de futebol David Beckham, Neymar e Gabigol, que chamaram o piloto de "lenda" e "o melhor", os jogadores de basquete Dwayne Wade e Tony Parker e o surfista Gabriel Medina.

Entre esses tributos, está de Pelé, que escreveu um texto falando sobre Hamilton e Schumacher.

"Esse garoto me faz lembrar o porquê eu amo corridas, assim como meu grande amigo Michael Schumacher fazia", escreveu Pelé em uma publicação no Instagram. "Parabéns Lewis Hamilton por suas conquistas. Siga pilotando e fazendo história".

"Ninguém imaginava que veríamos um heptacampeão novamente, mas fique com essa do número 10: mal posso esperar para ver seu oitavo título. E, acima de tudo, parabéns pela contínua luta por todos nós".

