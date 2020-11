Entre 1990 e os anos 2000, Michael Schumacher conseguiu alcançar a cifra de sete títulos mundiais na Fórmula 1, número que parecia inalcançável para qualquer um. Mesmo assim, Lewis Hamilton foi escalando título após título e, em 2020, chegou aos mesmos sete, igualando o recorde histórico que pertencia ao alemão.

Michael Schumacher estreou na F1 com 22 anos, sete meses e 22 dias, correndo pela equipe Jordan no GP da Bélgica de 1991. Na classificação, ele foi um dos destaques, mas danos em seu carro o levaram a abandonar.

Já Lewis Hamilton estreou com 22 anos, dois meses e 11 dias, com apenas cinco meses a menos que o alemão. Foi com a McLaren, no GP da Austrália de 2007 e chegou ao pódio logo em sua primeira corrida, terminando em terceiro.

Abaixo, apresentamos um compilado dos sete títulos mundiais de ambos os pilotos e onde cada um obteve tal conquista a caminho de se tornarem os maiores vencedores da história da categoria.

Primeiro título

GP da Austrália de 1994 GP do Brasil de2008

Campeón del mundo Michael Schumacher celebra el equipo Benetton, Tom Walkinshaw y Flavio Briatore Photo by: Motorsport Images Campeón del mundo Lewis Hamilton, McLaren Photo by: Sutton Images

Os primeiros títulos de ambos são extremamente similares. Ambos foram definidos apenas na última corrida do ano e com apenas um ponto de diferença. Schumacher bateu Damon Hill após os dois abandonarem o GP da Austrália daquele ano, e vale destacar que o alemão ainda teve duas desqualificações ao longo do ano e foi afastado de outras duas corridas.

Já Hamilton teve a épica disputa contra Felipe Massa no GP do Brasil, conquistando o título apenas na última curva da última volta ao ultrapassar Timo Glock e se colocar na posição necessária para vencer.

Segundo Título

GP do Pacífico de 1995 GP de Abu Dhabi de 2014

Ganador de la carrera y campeón del mundo Michael Schumacher, Benetton celebra con Flavio Briatore y Photo by: Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG, celebra su segundo Mundial Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

O bicampeonato de Schumacher foi bem mais tranquilo, sendo conquistado com duas provas de antecedência. No final, ele terminou 33 pontos a frente de Hill, que foi novamente o segundo colocado. E enquanto o alemão conquistou o segundo título no ano seguinte ao primeiro, Hamilton teve que esperar seis anos e uma troca de equipe.

Após o GP do Brasil, penúltima etapa de 2014, ele tinha 17 pontos de vantagem sobre Rosberg, mas com a última prova tendo pontuação dobrada, tudo estava em aberto. Só que o britânico garantiu o título ao vencer, enquanto o companheiro de Mercedes terminou fora da zona de pontos.

Terceiro Título

GP do Japão de 2000 GP dos Estados Unidos de 2015

Michael Schumacher celebra la victoria tanto en la carrera como en el campeonato mundial con Ross Brawn, Director Técnico de Ferrari, Jean Todt, Director de la Escudería, Ferrari, y el resto del equipo Ferrari Photo by: Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG, celebra su tercer Mundial Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Se Hamilton iniciou uma sequência vitoriosa a partir do segundo título, Schumacher precisou esperar cinco anos até o tricampeonato, tendo batido na trave algumas vezes em seus primeiros anos com a Ferrari. Naquele ano, a disputa contra Mika Hakkinen acabou na penúltima etapa da temporada.

Schumacher era superior até aquele momento do ano: sete vitórias contra quatro, mas uma sequência de quatro abandonos em cinco corridas permitiu a aproximação do piloto da McLaren. Mas a vitória no Japão sacramentou a disputa.

Já Hamilton conquistou o terceiro título com três corridas de antecedência, o que permitiu uma trinca de vitórias de Nico Rosberg no final da temporada. Para o ano seguinte, esse momento criado pelo alemão foi essencial em sua luta para conquistar seu único Mundial.

Quarto Título

GP da Hungria de 2001 GP do México de 2017

Michael Schumacher celebra su cuarto Campeonato Mundial con miembros del equipo Ferrari y su esposa Corinna Photo by: Sutton Images Campeón del mundo, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 2017 Photo by: Paul Ripke

Um ano dominante de Schumacher, levantando seu quarto mundial a quatro provas do fim da temporada. Nas 13 corridas disputadas até o título, foram sete vitórias, quatro segundos lugares e apenas dois abandonos. Com isso, o alemão terminou o ano tendo o dobro de pontos de Coulthard, o segundo e Barrichello, o terceiro.

Em 2017, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel tiveram um início de temporada muito equilibrado, com três vitórias para cada nas sete primeiras etapas do ano. Mas o piloto da Mercedes mostrou um forte domínio no segundo semestre, vencendo cinco de seis provas e, com isso, levantou o quarto caneco com duas provas de antecedência.

Quinto Título

GP da França de 2002 GP do México de 2018

Michael Schumacher, Ferrari celebra la victoria en carrera y su récord de quinto Campeonato Mundial con Jean Todt, Director Deportivo del Equipo Ferrari, Luca Di Montezemolo, Presidente de Ferrari, Ross Brawn, Director Técnico de Ferrari y el equipo Ferrari Photo by: Sutton Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebra con el equipo Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

O ano do penta de Schumacher também teve um domínio absoluto, encerrando a disputa com impressionantes seis provas de antecedência. Em 2002, o alemão foi ao pódio em todas as 17 etapas do ano, com 11 vitórias, cinco segundos lugares e um terceiro, terminando com 144 pontos contra apenas 77 de Barrichello.

Já o penta de Hamilton foi o mais disputado em seus anos com a Mercedes. Até o famigerado GP da Alemanha, Vettel estava vivo na disputa pelo título, mas após o acidente em casa, o tetracampeão não conseguiu manter seu forte ritmo e o britânico encerrou a disputa com duas provas de antecedência.

Sexto Título

GP do Japão de 2003 GP dos Estados Unidos de 2019

Michael Schumacher celebra el sexto Campeonato del mundo con los miembros del equipo Ferrari Photo by: Ferrari Media Center Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, celebra la victoria en el Campeonato del Mundo con el ganador Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, sus colegas y el actor Matthew McConaughey Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Depois de dois anos de domínio, o hexa de Schumacher veio com mais emoção. Tudo foi decidido apenas na última etapa da temporada, batendo Kimi Raikkonen e a McLaren por apenas dois pontos. Apesar de ter apenas uma vitória no ano contra seis do alemão, a regularidade do finlandês foi o que o colocou na disputa.

Por outro lado, o hexa de Hamilton foi consideravelmente tranquilo. Com dez vitórias ao longo do ano contra quatro de Valtteri Bottas, a disputa foi encerrada com duas provas para o fim.

Sétimo Título

GP da Bélgica de 2004 GP da Turquia de 2020

gana su séptimo campeonato del mundo Michael Schumacher, Ferrari Photo by: Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 y el equipo de Mercedes celebran después de haber conseguido el séptimo título del campeonato mundial de pilotos Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

O último título de Schumacher na F1 voltou a ser um passeio do alemão. A Bélgica era a 14ª de 18 etapas daquele ano e, até então, havia acumulado incríveis 12 vitórias e apenas um abandono, em Mônaco. O segundo lugar em Spa, com vitória de Takuma Sato, foi suficiente para sacramentar o hepta.

Já o ano de Hamilton não é tão diferente assim. O título também foi conquistado na 14ª etapas, com 14 vitórias para o britânico ao longo do ano, além de um segundo, um terceiro, um quarto e um sétimo lugares. A marca que o iguala a Schumacher foi conquistada com três provas para o fim do ano.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PÓDIO: Chuva traz caos ao GP da Turquia, mas Hamilton se sobressai, vence e garante o hepta

PODCAST: O calendário 'pós-pandemia' da F1 2021 é o mais correto? Ouça o debate