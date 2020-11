As dificuldades de Max Verstappen no GP da Turquia foram ocasionadas por um erro de ajuste da asa dianteira que acabou com o equilíbrio aerodinâmico de seu carro de Fórmula 1, revelou o holandês.

O piloto da Red Bull era um dos favoritos para a vitória em Istambul, já que ele foi dominante ao longo dos treinos e garantiu um lugar na primeira fila.

Embora um péssimo começo o tenha derrubado no pelotão e forçado uma corrida de recuperação, ele reagiu rápido e chegou a perseguir Sergio Perez, da Racing Point.

Mas um giro enquanto disputava contra o mexicano o forçou a ir aos boxes para colocar pneus novos, e depois disso ele nunca mais teve ritmo para se defender de maneira adequada. Ele ainda chegou a rodar mais uma vez.

Verstappen acabou ficando no sexto lugar e admitiu que foi uma ‘corrida para esquecer’.

Em declarações ao jornal holandês de Telegraaf, Verstappen disse que uma análise mais atenta do seu carro após a corrida mostrou por que é que ele lutou tanto.

Ele disse que um ajuste da asa dianteira não foi feito corretamente, com um lado sendo alterado muito mais do que o outro.

Isso fez com que o equilíbrio aerodinâmico fosse diferente em ambos os lados do carro, o que explicaria por que ele nunca se sentiu confortável com a direção.

“Basicamente tudo deu errado”, disse ele. “Acontece que o ajuste da minha asa dianteira estava completamente errado.

“Por um lado, estávamos sete graus abaixo do que deveria ter sido a configuração da nossa asa dianteira. Isso é realmente muito.

“Normalmente você ajusta um grau aqui ou ali, ou algo assim. Mas sete graus, isso é muito. Então, o que você pode fazer como piloto? Quase nada funciona como resultado disso.”

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Verstappen também negou que sua tentativa de passar Perez tenha sido desencadeada pelo desespero para compensar as dificuldades da primeira volta.

“Eu nem queria ultrapassá-lo lá”, disse ele. “Não é que eu estivesse muito impaciente ou algo assim. Não havia nada que eu pudesse fazer naquele local.”

“Eu só queria ‘colar’ atrás dele, mas de repente perdi a direção para fora da pista. Então estava mais ou menos acabado”.



“O estado do asfalto também era ridículo. E com esta configuração de asa dianteira, não há muito que você possa fazer como piloto. ”