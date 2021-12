Os comissários da FIA confirmaram que o protesto da Mercedes sobre o reinício da decisão do título da Fórmula 1 em Abu Dhabi não foi mantido. A escuderia alemã apresentou dois recursos à direção de prova após o polêmico final da corrida no Circuito Yas Marina, incluindo um sobre o recomeço da corrida com uma volta restante.

Max Verstappen ultrapassou Lewis Hamilton na última volta para ganhar a prova e o campeonato depois que o diretor da prova, Michael Masi, trouxe o safety car para os boxes com uma volta para o final.

A Mercedes alegou que isso era uma violação dos regulamentos esportivos da FIA e solicitou que os resultados fossem mudados para o final da penúltima volta, mas os comissários rejeitaram o protesto. Isso significa que Verstappen é formalmente o vencedor da corrida e o campeão dos pilotos de 2021. A equipe de Brackley ainda não comentou se tomará outras providências sobre a decisão.

Eles argumentaram que houve uma violação do Artigo 48.12 dos regulamentos que afirmam que "quaisquer retardatários serão obrigados a ultrapassar os adversários para a volta do líder e do safety car" e "assim que o último retardatário tiver ultrapassado o líder, o carro de segurança voltará aos boxes no final da volta seguinte."

Os comissários disseram que, embora esse artigo possa não ter sido "aplicado totalmente", pois o safety car veio no final da mesma volta, "o artigo 48.13 substitui isso e uma vez que a mensagem 'Safety Car nesta volta' foi exibida, é obrigatório retirá-lo no final da volta.

"Não obstante, a solicitação da Mercedes para que os comissários corrijam o assunto alterando a classificação para refletir as posições no final da penúltima volta, isso estaria efetivamente encurtando a corrida retrospectivamente e, portanto, não é apropriada."

Masi também esteve presente na audiência e disse que há "há muito tempo que todas as equipes concordam que, sempre que possível, é altamente desejável que a corrida termine em uma condição de bandeira verde", e não atrás do safety car.

