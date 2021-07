Representante da equipe MP Motorsport na Fórmula 2, o competidor Richard Verschoor, da Holanda, denunciou, em seu perfil no Instagram, um plano de 'agressão' ao britânico Lewis Hamilton, piloto da Mercedes na Fórmula 1, por parte de fãs de Max Verstappen, holandês da Red Bull que é o principal concorrente do heptacampeão mundial em 2021. A iniciativa vem após o acidente entre os rivais pelo título deste ano no GP da Grã-Bretanha, neste domingo.

Hamilton e Verstappen se tocaram na primeira volta e o incidente culminou em forte batida do holandês contra a barreira da curva Copse, num impacto de 51G que hospitalizou o piloto da Red Bull. O britânico, por outro lado, conseguiu se manter na prova e venceu o GP, diminuindo a diferença para o adversário na tabela de classificação. O incidente foi o estopim para a consolidação da rivalidade entre ambos, como o Motorsport.com explica no vídeo abaixo:

Agora, o que vem à tona é a organização de 'mutirões' para 'jogar tomates' em Hamilton e promover vaias ao piloto no GP da Holanda, agendado para 5 de setembro, em Zandvoort. O 'movimento' tem perfil no Instagram e até site, como informou Verschoor. Veja a repercussão:

Na homepage da iniciativa, consta a seguinte mensagem: "Não leve isso a sério, apenas livre-se de suas frustrações para que possamos perdoar Lewis e enviá-lo [as 'tomatadas']". Há, ainda, vídeos que mostram Hamilton e Verstappen no fim de semana do GP da Grã-Bretanha.

Holandês e ex-integrante da academia de jovens talentos da Red Bull, Verschoor comentou a iniciativa: "Traduzindo basicamente, ele (o perfil) está dizendo para eu me juntar a eles para jogar tomates no Lewis."

"Respondi que isso é absolutamente ridículo e que pessoas assim não podem se chamar de 'fãs'", escreveu o piloto da MP Motorsport. A equipe também é da Holanda e foi a 'casa' do brasileiro Felipe Drugovich na F2 em 2020.

Ouça o podcast Motorsport.com, que aborda o que será da F1 2021 de agora em diante

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

ANÁLISE F1 - TRETAS de Hamilton: como Verstappen fica entre RIVAIS de Lewis? Acima de Alonso e Nico?

.