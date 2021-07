O GP da Grã-Bretanha foi marcado pelo acidente entre Max Verstappen, holandês da Red Bull, e Lewis Hamilton, britânico da Mercedes. Com isso, a 'guerra' entre os rivais na Fórmula 1 foi 'declarada' e os fãs ficam na expectativa por mais duelos entre os pilotos.

De todo modo, a discussão pelo incidente do último domingo em Silverstone segue agitando o mundo do automobilismo, com diversas opiniões sobre a batida e também sobre a punição de 10s aplicada a Hamilton, que ainda venceu a corrida na Inglaterra.

Mas você já conferiu como foi o acidente pelos ângulos dos dois competidores? É isso que a F1 ofereceu aos entusiastas da categoria nesta terça-feira, com a divulgação de um vídeo que traz as câmeras onboards de Hamilton e Verstappen. É o que o Motorsport.com te mostra abaixo:

Ouça o podcast Motorsport.com, que aborda o que será da F1 2021 de agora em diante

