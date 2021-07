Depois do acidente de 51G sofrido no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 em função de toque com Lewis Hamilton, britânico da Mercedes, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, postou nesta terça-feira foto na qual registra seu retorno para casa após a hospitalização no domingo.

As reações à publicação do líder da temporada 2021 foram amplamente positivas e originadas de seus fãs, mas alguns internautas 'não perdoaram' o competidor, que criticou Hamilton duramente no fim de semana, também através das redes sociais (relembre no vídeo abaixo).

Agora, após Max postar a volta ao seu lar, alguns usuários reagiram com lembranças de momentos polêmicos do holandês. Um deles foi a 'treta' do piloto no Brasil em 2018, em que ele partiu para cima do francês Esteban Ocon, hoje na Alpine e então na Racing Point. Veja:

A 'cornetada', porém, não se restringiu ao episódio do GP disputado em Interlagos três anos atrás. Uma outra internauta também resolveu 'tirar onda' com Verstappen e respondeu ao holandês com uma compilação de acidentes em que o piloto se envolveu na F1. Confira:

Entretanto, as reações críticas ao competidor dos Países Baixos não se restringiram a 'tretas' do passado: um usuário também 'pôs a culpa' em Verstappen pelo acidente deste domingo , argumentando que o representante da Red Bull tinha espaço para evitar o contato. Segue:

De todo modo, alguns internautas trataram a situação com bom humor e fizeram memes em virtude do incidente de Verstappen com Hamilton neste fim de semana. Houve, também, quem ironizasse as críticas a Max, que não tem pontos de punição na sua superlicença. Veja tweets:

