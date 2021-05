O GP de Portugal de Fórmula 1 teve a sessão classificatória agitada e surpreendente do início ao fim, com a pole position de Valtteri Bottas, quando todos estavam na expectativa de ver Lewis Hamilton conquistar a sua pole de número 100.

Nesta sessão tivemos o primeiro Q3 de Sebastian Vettel, depois de 16 etapas e Esteban Ocon superando Fernando Alonso novamente.

Confira a batalha entre companheiros de equipe após o quali em Portimão. Lembrando que a contagem não considera possíveis punições.

Lewis Hamilton 2 1 Valtteri Bottas Max Verstappen 2 1 Sergio Pérez Daniel Ricciardo 2 1 Lando Norris Sebastian Vettel 1 2 Lance Stroll Charles Leclerc 2 1 Carlos Sainz Fernando Alonso 1 2 Esteban Ocon Pierre Gasly 3 0 Yuki Tsunoda Kimi Raikkonen 1 2 Antonio Giovinazzi George Russell 3 0 Nicholas Latifi Nikita Mazepin 0 3 Mick Schumacher

Q4: BOTTAS nega POLE 100 de Hamilton em Portugal em treino surpreendente

