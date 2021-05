F1: Hamilton "não esperava" largar na primeira fila em Portugal

Após a volta voadora no Q2, marcando o melhor tempo do final de semana até aqui, muitos apostaram que Lewis Hamilton chegaria à marca de 100 pole positions na Fórmula 1 neste sábado em Portugal. Mas, no final, foi seu companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, quem levou a melhor. Mesmo assim, o heptacampeão diz que ficou surpreso com a vaga na primeira fila.

Logo em sua primeira saída no Q2, Hamilton surpreendeu ao marcar 01min17s986, sendo o único piloto a baixar de 01min18s no fim de semana, e com pneus médios. Para muitos, isso era motivo suficiente para acreditar em sua pole mas, no Q3, o heptacampeão não conseguiu encaixar a mesma boa volta e acabou em segundo sendo superado por Bottas por apenas 0s007.

Após a classificação, Hamilton disse inclusive que ficou surpreso ao ver que largaria na primeira fila neste domingo.

"Foi um ótimo trabalho de Valtteri e da equipe. Eu definitivamente não esperava largar na primeira fila neste final de semana, então fico muito feliz com isso".

"Obviamente Max tentou algo no final, mas não tenho certeza de como eles estavam antes. A minha volta não foi perfeita, mas dei tudo de mim".

Hamilton falou ainda sobre o carro: "Acho que nunca ficamos satisfeitos [com o carro]. Nós existimos para continuar entregando performances, então definitivamente estou feliz com o trabalho que estamos fazendo".

A Fórmula 1 volta à pista de Portimão no domingo para o GP de Portugal. A terceira etapa da temporada 2021 terá largada às 11h, horário de Brasília, com transmissão da Band.

