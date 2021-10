Lewis Hamilton foi o mais rápido do treino classificatório para o GP da Turquia de Fórmula 1, mas seu companheiro de equipe Valtteri Bottas ficou com a pole position e venceu o duelo interno. O heptacampeão trocou partes de seu motor e, com isso, recebeu punição de dez lugares no grid de largada, caindo para 11º.

O resultado oficial diminuiu a desvantagem do finlandês no placar da Mercedes, que agora é de 11 a 5 para o britânico. Max Verstappen ficou com o segundo lugar e ampliou a vantagem sobre Sergio Pérez para 14 a 2. A qualificação também viu as "goleadas" de George Russell e Pierre Gasly sobre Nicholas Latifi e Yuki Tsunoda, por Williams e AlphaTauri, aumentarem para 15 a 1.

Os duelos mais equilibrados no grid seguem sendo os da Aston Martin e Alpine. Na equipe britânica, Lance Stroll superou Sebastian Vettel em Istambul e empatou o placar, enquanto Fernando Alonso conseguiu se descolar um pouco de Esteban Ocon na escuderia francesa.

O total da Alfa Romeo é o único que não contabiliza as 16 classificações disputadas até o momento porque Robert Kubica substituiu Kimi Raikkonen em duas corridas quando o finlandês contraiu Covid-19.

Confira como está a batalha interna nas equipes após o treino de classificação para o GP da Turquia

Lewis Hamilton 11 5 Valtteri Bottas Max Verstappen 14 2 Sergio Pérez Daniel Ricciardo 5 11 Lando Norris Sebastian Vettel 8 8 Lance Stroll Charles Leclerc 12 4 Carlos Sainz Fernando Alonso 9 7 Esteban Ocon Pierre Gasly 15 1 Yuki Tsunoda Kimi Raikkonen 5 9 Antonio Giovinazzi George Russell 15 1 Nicholas Latifi Nikita Mazepin 3 13 Mick Schumacher F1 AO VIVO: Bottas HERDA POLE, Hamilton larga em 11º e Verstappen sai de 2º na Turquia; veja debate | Q4

