Após garantir o terceiro melhor tempo na sessão classificatória para o GP da Arábia Saudita, Carlos Sainz disse que espera uma corrida emocionante no domingo com Ferrari e Red Bull "embolados" no grid em Jeddah.

Sergio Pérez levou a melhor nesta domingo (26) e garantiu sua primeira pole position na Fórmula 1. Charles Leclerc ficou com o segundo melhor tempo da sessão, seguido do seu companheiro de equipe na Ferrari.

Após a classificação, o espanhol, que largará ao lado de Max Verstappen, disse que espera uma corrida emocionante no domingo com "os quatro carros da Ferrari e Red Bull embolados" nas duas primeiras filas do grid de largada.

"A volta para [garantir] P3 foi muito boa. Foi com pneus usados, eles usaram pneus por algum motivo este fim de semana e está me dando uma sensação melhor. O pneu novo para mim é muito complicado de manusear. E quando fui novo para a última volta do Q3, simplesmente não tinha aderência traseira e tive dificuldades, então por um pneu usado não foi tão ruim."

"Mas, novamente, Checo e Charles me venceram um pouco, então ainda está tudo bem. Vai ser emocionante. Todos os quatro carros da Ferrari e Red Bull embolados. Então, jogamos uns com os outros com estratégia, o que deve ser uma corrida emocionante", concluiu.

