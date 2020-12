O GP de Sakhir de F1 tem alguns rostos novos em um traçado de pista também inédito da F1. Por causa do acidente de Romain Grosjean e do teste positivo para Covid-19 de Lewis Hamilton, Pietro Fittipaldi, Jack Aitken fazem suas estreias no Bahrein e George Russell corre pela Mercedes.

Mas os estreantes acabaram não se dando tão bem quando comparados aos seus companheiros de equipe. Russell, que sempre largou à frente sobre seus colegas na Williams, viu Valtteri Bottas na pole.

Confira a tabela completa

Mercedes George Russell 0 1 Valtteri Bottas Red Bull Max Verstappen 16 0 Alexander Albon McLaren Lando Norris 8 8 Carlos Sainz Jr. Racing Point Sergio Pérez 9 4 Lance Stroll Ferrari Charles Leclerc 12 4 Sebastian Vettel Renault Daniel Ricciardo 15 1 Esteban Ocon AlphaTauri Pierre Gasly 13 3 Daniil Kvyat Haas Pietro Fittipaldi 0 1 Kevin Magnussen Williams Jack Aitken 0 1 Nicholas Latifi Alfa Romeo Antonio Giovinazzi 8 8 Kimi Raikkonen

