Valtteri Bottas disse que seu desempenho na pole position do GP de Sakhir veio apesar de ele não ter apresentado o seu melhor na Fórmula 1.

O finlandês superou o novo companheiro de equipe, George Russell, por apenas 0s026 no circuito externo do Bahrein. Ambos os carros também começarão com os pneus médios depois de usá-los no Q2.

Em um fim de semana em que Bottas está sob pressão para não ser superado por Russell, que está no lugar de Lewis Hamilton, ele disse que estava feliz por ter feito o suficiente depois de uma série de dificuldades no Q3.

“Com certeza é uma situação diferente ter um novo companheiro de equipe, mas, no final das contas, eu só queria me concentrar em minhas próprias ações e não desperdiçar energia em nenhum outro lugar”, disse Bottas. “Acho que consegui fazer isso.”

“Acho que em termos de estratégia, estamos em uma ótima posição como equipe e é bom ver George ocupando a primeira fila também. É bom estar na pole, estou feliz por isso, mas não foi a minha melhor classificação. Estou feliz que foi o suficiente.”

Embora as três longas retas possam oferecer muitas oportunidades de ultrapassagem na corrida, Bottas está preocupado que os carros ainda não consigam seguir uns aos outros de perto o suficiente.

“Ainda é um pouco desconhecido como realmente a corrida será”, disse ele. “Não parecia tão fácil seguir outros carros, por isso estou muito contente por estar na pole.”

“Esperamos ver uma corrida divertida. Parece uma pista do Mickey Mouse, de certa forma, é bastante acidentada e tortuosa. Mas vamos ver amanhã.”

O desempenho de Bottas e Russell deixou Max Verstappen da Red Bull em terceiro no grid, com o holandês iniciando com o composto macio.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1: Bottas derrota Russell e Verstappen por menos de 1 décimo; veja como ficou grid do GP de Sakhir

PODCAST: O 'milagre' Grosjean e o que Pietro Fittipaldi pode fazer em estreia na F1