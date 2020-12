Bottas bate Russell e crava a pole do GP de Sakhir de Fórmula 1

Piloto da Mercedes, Valtteri Bottas brilhou no treino de classificação para o GP de Sakhir da Fórmula 1 e larga da pole position na corrida deste domingo, a segunda da temporada 2020 no Bahrein.

O finlandês foi o mais veloz no anel externo do circuito barenita e confirmou o favoritismo da Mercedes, registrando 53s377. Ele ficou 0s026 à frente do 'companheiro' britânico George Russell, cedido pela Williams para substituir o compatriota Lewis Hamilton, com coronavírus.

A classificação

Na primeira parte da qualificação, o Q1, Bottas foi o mais rápido, registrando volta de 53s904. Verstappen foi o segundo, a pouco mais de um décimo do líder. O carro que fechou o top-3 foi a Mercedes de Russell, substituto do britânico Lewis Hamilton, que contraiu coronavírus.

Os eliminados foram o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, o anglo-coreano Jack Aitken, substituto de Russell na Williams, o canadense Nicholas Latifi, também da Williams, o finlandês Kimi Raikkonen, campeão mundial de 2007 com a Ferrari e atualmente piloto da Alfa Romeo, além do brasileiro Pietro Fittipaldi, que corre na vaga de Romain Grosjean na Haas após o acidente do francês no GP do Bahrein.

Q2

Logo no começo da segunda parte da classificação, Bottas voltou a pisar fundo e cravou 53s803, apenas 0s016 mais rápido que Russell. Os dois cravaram seus melhores tempos de pneus médios, com os quais largam no domingo.

Na sequência, porém, o mexicano Sergio Pérez voou com a Racing Point e registrou a marca de 53s787, mas com compostos macios. Tais borrachas também foram utilizadas por Verstappen, que cravou 53s647 para liderar o Q2.

Os eliminados foram o francês Esteban Ocon, da Renault, o anglo-tailandês Alex Albon, da Red Bull, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, o italiano Antonio Giovinazzi, da Alfa Romeo, e o britânico Lando Norris, da McLaren.

Grid de largada

O debate sobre a classificação do GP de Sakhir, com comentários de Edgard Mello Filho

