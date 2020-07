Neste sábado aconteceu o primeiro treino de classificação da F1 em 2020 e, para a surpresa de muitos, Valtteri Bottas conquistou a primeira pole position do ano, com direito a quebra de recorde da pista, com 1min02s939.

Com isso, o finlandês saiu na frente na briga interna da Mercedes. Outra surpresa da sessão foi a não participação de Sebastian Vettel no Q3, o que facilitou a vida de Charles Leclerc, que vai largar em sétimo.

Veja como está a briga equipe a equipe, lembrando que a contagem do Motorsport.com não conta eventuais punições dadas após o treino classificatório.

Mercedes Lewis Hamilton 0 1 Valtteri Bottas Red Bull Max Verstappen 1 0 Alexander Albon McLaren Lando Norris 1 0 Carlos Sainz Jr. Racing Point Sergio Pérez 1 0 Lance Stroll Ferrari Charles Leclerc 1 0 Sebastian Vettel Renault Daniel Ricciardo 1 0 Esteban Ocon AlphaTauri Pierre Gasly 1 0 Daniil Kvyat Haas Romain Grosjean 1 0 Kevin Magnussen Williams George Russell 1 0 Nicholas Latifi Alfa Romeo Antonio Giovinazzi 1 0 Kimi Raikkonen

Q4: Ganhadores e perdedores no treino de classificação do GP da Áustria da F1

PODCAST: Entrevista com Bruno Senna: a trajetória no automobilismo e histórias com tio Ayrton Senna