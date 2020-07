Lewis Hamilton se classificou em segundo lugar para o GP da Áustria de Fórmula 1 no Red Bull Ring neste sábado, perdendo por pouco a pole para o companheiro de equipe, Valtteri Bottas. Entretanto, o hexacampeão está sob investigação.

Hamilton conseguiu melhorar sua última volta na classificação, apesar de uma rodada do finlandês. Os comissários da FIA na Áustria confirmaram, duas horas após o final da sessão, que Hamilton está sob investigação por não ter diminuído a velocidade nas bandeiras amarelas mostradas a Bottas, bem como uma possível violação de limites de pista na curva 10 em sua volta mais rápida.

Perguntado pelo Motorsport.com na coletiva de imprensa se ele tinha visto as bandeiras amarelas mostradas a Bottas, Hamilton respondeu: "Não que eu tenha visto. Cheguei na curva e pensei que Valtteri talvez tivesse acabado de sair e voltar à pista mais adiante.”

“Eu estava olhando para o cascalho e para um carro na pista, mas não havia nada lá (bandeiras amarelas), então continuei. Então, quando entrei, acho que foi na curva 6 que Valtteri estava muito mais à esquerda. Aconteceu muito rápido e tinha muita poeira."

Hamilton sofreu uma penalidade de três lugares no grid no ano passado na Áustria, depois de bloquear Kimi Raikkonen durante a classificação. A penalidade habitual por não diminuir a velocidade em bandeiras amarelas é de três posições, como visto com Max Verstappen no México no ano passado.

Q4: Bottas surpreende, Norris se destaca e Ferrari é a decepção do quali do GP da Áustria

PODCAST: Entrevista com Bruno Senna: a trajetória no automobilismo e histórias com tio Ayrton Senna