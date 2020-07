Após uma dominância de Lewis Hamilton nos treinos livres, foi Valtteri Bottas quem deu as cartas no treino classificatório, garantindo a primeira pole da temporada 2020 da Fórmula 1. E entre as equipes, ninguém conseguiu chegar perto da equipe alemã, que está correndo "em uma liga própria", como disse Bottas após o fim do treino.

O carro que chegou mais próximo das Mercedes foi a Red Bull de Max Verstappen, mas mesmo o holandês ficou mais de meio segundo atrás das Flechas.

"A sensação é muito boa", disse Bottas. "Eu senti falta disso - essa vibe pós-classificação. É algo especial quando você leva o carro ao limite e eu estava me preparando para isso há muito tempo. A sensação é ótima. Não tem muito mais a dizer sobre isso. Nossa equipe, que fez um grande trabalho, parece que está em uma liga própria".

"É muito impressionante, é apenas a primeira classificação, mas eu estou muito impressionado, então agradeço a todos na equipe, nas fábricas, é um carro verdadeiramente incrível, mas amanhã é o que importa".

Para Hamilton, o ritmo do carro foi uma surpresa.

"Nós definitivamente não esperávamos essa vantagem", disse o hexacampeão. "Mas é uma demonstração do grande trabalho de todos na fábrica. Valtteri fez um trabalho melhor em sua volta e foi maravilhoso. Não sei mais o que dizer, não esperávamos uma vantagem deste tamanho".

"É definitivamente rápido o suficiente para estar lutando pela ponta, mas há exibições diferentes de outras equipes, alguns são mais rápidos, outros um pouco

mais para trás. E essa é a exibição real de nosso carro, e planejamos melhorar isso".

Hamilton disse que há boas razões para explicar o início de ano forte da Mercedes.

"Acho que ano a ano mostramos que somos a melhor equipe, e é porque estamos abertos, atualizados, o pessoal nunca são teimosos e admitem quando estão errados, e estamos sempre tentando aprender uns com os outros".

"Estamos sempre tentando ir além. Não há política dentro da equipe, somos unidos e nos esforçamos juntos. É por isso que sempre voltamos fortes".

