Na semana passada, a Fórmula 1 sugeriu às equipes testar um novo formato na classificação nas segundas provas na Áustria e em Silverstone. A proposta, de uma corrida de classificação de 30 minutos com grid formado ao inverter a classificação do mundial, começou com o apoio da maioria, mas agora perde força, devido à necessidade de aprovação unânime para ser efetivada.

Apesar de equipes como Ferrari e Red Bull terem se mostrado favoráveis, a Mercedes deixou claro ser contra a ideia, enquanto a Racing Point pediu tempo para entender melhor a proposta antes de tomar uma decisão.

Pelo momento que estamos no ano, o regulamento esportivo da FIA exige que qualquer modificação nas regras precisa de apoio unânime. A Federação chegou a mexer no regulamento, colocando que mudanças urgentes necessitam de apenas 60% de apoio durante esse período da pandemia, mas a pauta não se encaixa nessa classificação.

A reunião de sexta discutiu vários formatos, e uma versão definitiva foi entregue às equipes no sábado. As equipes também puderam fazer simulações, com algumas já tendo feito isso anteriormente, em outubro do ano passado, quando a proposta surgiu pela primeira vez.

Porém, a ideia parece não ter evoluído, e não houve também uma votação formal sobre o assunto.

A Mercedes indicou ao Motorsport.com que continua contra e que ainda acredita no produto e no potencial para a realização de grandes corridas nas segundas provas da Áustria e da Grã-Bretanha.

Se todas as equipes estivessem de acordo, o assunto seria melhor discutido na reunião desta quarta dos chefes de equipe no Grupo de Trabalhos Esportivos da FIA, que repassaria uma proposta detalhada para votação na Comissão de F1.

Na segunda, o chefe da Red Bull, Christian Horner, deixou claro que apoiava totalmente a ideia.

"Acho que nunca teremos uma oportunidade melhor que agora para testar esse formato", disse ao Motorsport.com. "O problema é que iremos repetir o mesmo formato no mesmo local. O resultado deverá ser similar".

"Infelizmente, temos uma equipe contra. É uma pena perder essa oportunidade".

A última vez que esse tópico esteve em discussão foi em outubro, quando a F1 considerou introduzir o formato em provas selecionadas em 2020 - particularmente em locais que renderam corridas chatas no passado. Porém, o projeto não foi aprovado.

