A edição #053 do Podcast Motorsport.com é sobre automobilismo virtual. Os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo receberam o repórter da ESPN Gustavo Faldon para falar sobre a polêmica dos 'ratings' do game F1 2020, que será lançado em julho.

Leclerc foi o mais injustiçado? Será que a Codemasters, produtora do game, colocou valores polêmicos de propósito para aumentar vendas com polêmicas? No Baú do Charlinho, o jornalista Charles Marzanasco Filho fala de três motivos que fazem da F1 diferente após a era Senna.

PODCAST Motorsport.com discute notas polêmicas do game F1 2020; ouça o bate-papo

