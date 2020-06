Há algumas semanas, foi noticiado que a Williams havia perdido seu patrocinador master, a ROKiT, que encerrou o acordo com a equipe bem antes do final do contrato, que iria até 2023. Poucas semanas depois, parece que a empresa já está próxima de ter sua imagem estampada em outro carro da Fórmula 1: o da Mercedes.

O Motorsport.com apurou que o acordo entre a ROKiT e a Mercedes está próximo de ser assinado, com validade já para o início da temporada, no próximo final de semana.

A ROKiT havia assumido o papel de patrocinador master da Williams desde o início da temporada passada, mas o acordo chegou ao fim em maio, junto com o momento em que a equipe anunciou que estava abrindo um processo formal de venda ou de busca por investidores.

Segundo as informações apuradas, o anúncio do acordo entre a equipe alemã e a empresa é iminente. Um porta-voz da Mercedes disse que a equipe "não pode comentar sobre nenhuma discussão comercial confidencial, seja com a ROKiT ou com qualquer outra marca".

O Grupo ROKiT cobre uma série de marcas, incluindo uma companhia de telefones e a cervejaria ABK na Alemanha. A Williams carregou as logos de ambas em seu carro durante a temporada 2019 e os testes em Barcelona no início do ano.

Após o fim da parceria com a Williams, a ROKiT destacou que permanece comprometida com todas as suas atividades no mundo do esporte a motor, que inclui o patrocínio master da equipe Venturi na Fórmula E, além de patrocinar todos os carros da W Series.

A ROKiT deverá se unir a uma grande gama de patrocinadores da Mercedes, se unindo a companhias como Petronas, Bose, Monster Energy e INEOS, com a última sendo a mais recente novidade, anunciada no início da temporada.

A chegada da ROKiT deve ajudar ainda mais a busca da Mercedes para tornar suas operações de F1 mais lucrativas no futuro, com a chegada do novo teto orçamentário em 2021.

Em fevereiro, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que tornar a equipe lucrativa era exatamente o objetivo deles, tornando o financiamento da operação algo fácil de ser decidido pela empresa-mãe, a Daimler.

"O marketing é enorme e o retorno de nosso investimento deveria ser apenas a cereja no topo", disse Wolff. "O que vemos nas ligas de esporte norte-americanas, seja na NFL, ou na NBA, é que elas são franquias lucrativas".

