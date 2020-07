Podcast #057 - Bastidores do início da F1 na Áustria e participação de Felipe Drugovich

O Podcast Motorsport.com está com tudo nesta semana. Os jornalistas Felipe Motta, Erick Gabriel e Carlos Costa debatem o fim de semana do GP da Áustria, abertura do campeonato de 2020 da F1.

Eles discutem as brigas envolvendo pilotos da Mercedes e Red Bull, a interminável fase ruim de Sebastian Vettel e o número elevado de presenças do safety car na prova em Spielberg.

Abrilhantando esta edição, o piloto Felipe Drugovich falou com exclusividade tudo sobre a vitória em prova da Fórmula 2.

No Baú do Charlinho, o jornalista Charles Marzanasco Filho explica como a família Fittipaldi é a maior do automobilismo mundial.

Ouça agora mesmo

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

'Declaração de guerra': veja como o GP da Áustria de F1 gerou uma briga entre Mercedes e Red Bull