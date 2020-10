Podcast #071 - Recordes de Hamilton e Schumacher são comparáveis?

A 71ª edição do Podcast Motorsport.com aborda a carreira de dois dos gigantes da F1: Lewis Hamilton e Michael Schumacher.

Após o inglês igualar as 91 vitórias do alemão no GP de Eifel, em Nurburgring, os jornalistas do Motorsport.com falam sobre o feito e analisam os contextos de cada um dos recordes.

No Baú do Charlinho, o jornalista Charles Marzanasco Filho fala sobre as dificuldades dos segundos pilotos de grandes campeões mundiais de F1.

