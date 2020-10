Fittipaldi anuncia que correrá com dois carros históricos da F1 em festival

Entre os inúmeros eventos adiados e cancelados em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus, o Goodwood Festival of Speed acabou não sendo realizado na data prevista, entre os dias 9 e 12 de julho. A festa normalmente atrai cerca de 200 mil pessoas e apresenta competições, juntamente com demonstrações e exibições.

Para tentar suprir a ausência em 2020, no fim de semana acontecerá o Goodwood Speedweek, um evento substituto de três dias e com portões fechados.

Mesmo sendo mais ‘compacto’ haverá exibições de carros históricos, com lembranças especiais aos brasileiros. Uma das grandes atrações será a presença de Emerson Fittipaldi e Jackie Stewart, revivendo a rivalidade da F1 do início dos anos 1970. O brasileiro terá à disposição – e guiará - o Lotus 72, com o modelo original que venceu o GP dos EUA de 1970, o primeiro triunfo de um brasileiro na categoria. Além dele, o Lotus 72/7, com a icônica pintura Jonh Player Special, vencedor do GP do Brasil de 1973.

O próprio Emerson fez questão de anunciar a novidade nas redes sociais.

Outra peça icônica de Fittipaldi que estará no evento será o McLaren M23, que a lenda brasileira levou para o primeiro campeonato mundial de construtores da McLaren, em 1974. Emmo trouxe seu conhecimento de dentro para fora do Lotus 72D com ele quando se juntou à McLaren, dando uma versão atualizada do carro a vantagem para a temporada de 1974.

Teddy Mayer talks to Emerson Fittipaldi, McLaren M23 Ford Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

O modelo BT52 da Brabham também fará parte do evento. O carro que acompanhou Nelson Piquet no bicampeonato de 1983 até o GP do Canadá daquele ano será outra estrela.

Nelson Piquet, Brabham BT52 BMW Photo by: Motorsport Images

A escalada dos títulos mundiais para o Brasil ficará completa com a presença também do McLaren MP4/6, carro que ajudou Ayrton Senna a levar o tricampeonato mundial de 1991. O modelo Honda V12 de 3,5 litros foi o protagonista do GP do Brasil daquele ano.

Ayrton Senna, McLaren MP4-6 Honda Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

Há de se destacar também a apresentação de outros carros lendários, mas que não teve o comando brasileiro ao volante, como o Brawn BGP 001 de Jenson Button de 2009 e o Tyrrell 001 de Jackie Stewart em 1970.

