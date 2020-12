Podcast #082 – Quem ou quais foram os maiores fiascos da F1 em 2020?

A 82ª edição do Podcast Motorsport.com aponta aqueles que falharam em 2020 no Mundial de F1. Quais equipes e pilotos que não conseguiram resultados esperados, quais situações não foram as desejadas, quais corridas deram sono aos fãs?

Para analisar e debater esse tema palpitante, os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa, Felipe Motta e Gustavo Faldon apontam suas armas para aqueles que querem esquecer 2020.

