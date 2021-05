Podcast #102 – A F1 deveria acabar com os limites de pista?

O Podcast Motorsport.com entra a fundo na polêmica das punições a pilotos que ultrapassam os limites de pista na Fórmula 1, uma constante na temporada de 2021. As consequências nada desejáveis à Red Bull e a Max Verstappen são justas? Há inconsistência dos comissários na aplicação das regras? Há alguma solução definitiva?

Os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo debatem o assunto, bem como as outras novidades da maior categoria do automobilismo mundial na última semana.

