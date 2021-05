Daniel Ricciardo elogiou Sebastian Vettel e garantiu que o piloto alemão é o melhor companheiro de equipe que já teve na Fórmula 1.

O australiano assinou pela McLaren para a temporada de 2021 - a 11ª do piloto na categoria máxima do automobilismo desde que estreou no segundo semestre de 2011 com a HRT.

De Jan Charouz a Max Verstappen , Ricciardo teve até 11 companheiros de equipe. Questionado no último final de semana sobre qual piloto lhe ensinou mais, o novo piloto da equipe de Woking respondeu: "Uuuuh! Talvez Vettel. Sua ética de trabalho. Ele era duro, era firme, mas não era ... posso dizer uma palavra feia? Ele não era um idiota."

Ricciardo e Vettel foram companheiros de equipe em 2014, quando Daniel se juntou à Red Bull. Foi uma temporada difícil para o alemão, que no final do ano foi para a Ferrari .

Naquela época, o australiano já destacava que a Scuderia se beneficiaria com a ética de trabalho de Vettel e, sempre que pôde, deu-lhe boas palavras.

Em novembro de 2020, falando sobre a coleção de capacetes de outros pilotos que possui, ele admitiu que adoraria ter um do Vettel : "Para ser sincero, o do Sebastian [Vettel]. Nunca fiz uma troca com ele e como ele era meu companheiro de equipe, seria legal fazer."

"Vou ter que perguntar a Sebastian, já que não fiz isso ainda."

O tetracampeão sempre teve a reputação de ser um piloto metódico. Apesar de um relacionamento de altos e baixos na Ferrari, Charles Leclerc reconheceu no ano passado que sentiria falta de suas habilidades analíticas.

Em sua nova equipe, Lance Stroll agradeceu a Sebastian pelos sábios feedbacks. Enquanto ainda busca sua melhor versão, se adaptando ao carro, Vettel pode se consolar com elogios de outros pilotos, como quando Lewis Hamilton recentemente o escolheu como seu rival preferido.

Daniel Ricciardo (2011) 1 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images Daniel Ricciardo (2021) 2 / 40 Foto de: McLaren Max Verstappen (2015) 3 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images Max Verstappen (2021) 4 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton (2007) 5 / 40 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton (2021) 6 / 40 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Perez (2011) 7 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images Sergio Pérez (2021) 8 / 40 Foto de: Red Bull Content Pool Sebastian Vettel (2007) 9 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images Sebastian Vettel (2021) 10 / 40 Foto de: Aston Martin Racing Nico Hulkenberg (2010) 11 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images Nico Hulkenberg (2021) 12 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Räikkönen (2001) 13 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images Kimi Raikkonen (2021) 14 / 40 Foto de: Alfa Romeo Carlos Sainz (2015) 15 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images Carlos Sainz (2021) 16 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas (2013) 17 / 40 Foto de: LAT Images Valtteri Bottas (2021) 18 / 40 Foto de: Daimler AG Esteban Ocon (2016) 19 / 40 Foto de: XPB Images Esteban Ocon (2021) 20 / 40 Foto de: Alpine Charles Leclerc (2017) 21 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images Charles Leclerc (2021) 22 / 40 Foto de: Ferrari Pierre Gasly (2017) 23 / 40 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly (2021) 24 / 40 Foto de: AlphaTauri Antonio Giovinazzi (2017) 25 / 40 Foto de: XPB Images Antonio Giovinazzi (2021) 26 / 40 Foto de: Alfa Romeo Lando Norris (2019) 27 / 40 Foto de: Erik Junius Lando Norris (2021) 28 / 40 Foto de: McLaren Daniil Kvyat (2014) 29 / 40 Foto de: XPB Images Daniil Kvyat (2021) 30 / 40 Foto de: Alpine Lance Stroll (2017) 31 / 40 Foto de: LAT Images Lance Stroll (2021) 32 / 40 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Robert Kubica (2006) 33 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images Robert Kubica (2021) 34 / 40 Foto de: Alfa Romeo Kevin Magnussen (2014) 35 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images Kevin Magnussen (2020) 36 / 40 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso (2001) 37 / 40 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Fernando Alonso (2021) 38 / 40 Foto de: Alpine Romain Grosjean (2009) 39 / 40 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Romain Grosjean (2021) 40 / 40 Foto de: IndyCar Series

