Podcast #110 - Erro de Hamilton mostra um campeão sob pressão?

A edição 110 do Podcast Motorsport.com vai falar sobre o agitado GP do Azerbaijão de Fórmula 1, bem como o erro de Lewis Hamilton no final da corrida, possibilitando a vitória de Sergio Pérez em Baku, a primeira com as cores da Red Bull.

Os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo analisam e debatem a situação atual do piloto da Mercedes, que tem mais obstáculos do que o costumeiro dos últimos anos, além de fazer um parâmetro da situação do campeonato de 2021.

