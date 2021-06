A Williams anunciou nesta quarta (09) a saída de Simon Roberts da chefia da equipe de Fórmula 1, menos de 12 meses após o britânico assumir o cargo no lugar de Claire Williams.

Roberts chegou na Williams em junho do ano passado como diretor de operações de F1, assumindo como chefe interino em setembro após a saída da família Williams. Após a conclusão da temporada 2020, Roberts foi efetivado no cargo, junto com a chegada de Jost Capito, ex-chefe de automobilismo da Volkswagen para ocupar a vaga de CEO.

Mas como parte de uma reestruturação contínua da equipe de gerenciamento da Williams desde a aquisição da Dorilton Capital no último ano, a marca britânica anunciou a saída de Roberts do posto.

"Foi um prazer assumir o papel de chefe de equipe após a saída da família Williams do esporte. Porém, com a transição bem avançada, mal posso esperar por um novo desafio e desejo a todos na equipe o melhor para o futuro", disse Roberts.

"Simon teve um papel fundamental em gerenciar a transição ao longo dos últimos 12 meses e gostaria de agradecê-lo por sua grande contribuição nesse período", disse Capito.

Roberts não será substituído no cargo, com o comunicado da Williams afirmando que a reestruturação irá "delimitar as operações que são parte dos objetivos de longo prazo de levar a Williams novamente à frente do grid".

Capito deve assumir as responsabilidades de chefe de equipe dentro de sua função como CEO, enquanto o diretor técnico, François-Xavier Demaison ficará responsável pela parte de engenharia e de pista. Ex-líder do projeto da VW no Mundial de Rally, Demaison se juntou à Williams em março.

Roberts passou anteriormente 15 anos trabalhando com a McLaren na F1, além de uma breve passaram pela Force India como chefe de operações.

Desde a aquisição pela Dorilton no ano passado, a Williams vem passadno por várias mudanças, com a mais notável sendo a saída do ex-dono, Sir. Frank Williams e de sua filha, a ex-chefe de equipe Claire.

A aquisição pôs um fim às preocupações financeiras da Williams, permitindo que a equipe focasse mais em melhorar a performance do carro, após cair para o fundo do Mundial de Construtores nos últimos três anos.

