F1: Binotto "esperava algo melhor" da Ferrari no GP do Azerbaijão

O chefe da Ferrari na Fórmula 1, Mattia Binotto, disse que a equipe de Maranello "esperava algo melhor" para o GP do Azerbaijão após Charles Leclerc surpreender e garantir a segunda pole consecutiva, auxiliado por uma bandeira vermelha no final que impediu as últimas tentativas dos pilotos.

Mas, no domingo, Leclerc foi rapidamente ultrapassado por Lewis Hamilton e Max Verstappen, entrando logo em seguida em algo que ele descreveu como um "ciclo vicioso", tendo que lidar com carros que aparentavam ter um ritmo melhor que o dele.

Após lutar com Pierre Gasly, da AlphaTauri, pela terceira posição na relargada e nas duas voltas finais, acabou apenas na quarta posição. Carlos Sainz não foi melhor, também perdendo três posições em relação à largada, após escapar da pista na curva oito, terminando apenas em oitavo.

Binotto admitiu que a Ferrari não viveu seu melhor momento em Baku, afirmando que a falta de performance da equipe foi uma surpresa após outra classificação "fantástica".

"Acho que esperávamos algo melhor após a classificação, mas foi uma corrida difícil. Não somos perfeitos em várias áreas e acho que, no geral, esse é o resultado mas, como sempre, há uma lição a ser aprendida".

"Há coisas que podem ser melhoradas. Tenho certeza que, ao rever a corrida toda, encontraremos áreas para melhorarmos, e isso é importante. No geral, foi um bom final de semana e precisamos nos manter positivos. Fizemos a pole, o que é fantástico".

Por outro lado, o 'copo meio cheio' para a Ferrari vem do fato da equipe ter ultrapassado a McLaren no Mundial de Construtores, com 94 pontos a 92 após seis corridas.

"Finalmente, somos terceiros no Mundial de Construtores. Desde o reinício da temporada isso não havia acontecido. São apenas dois pontos, mas mostram que estamos progredindo. Há positivos no fim de semana mas, como disse, há o que tirarmos de lição".

"Agora teremos três corridas em sequência, o que será importante. Então, certamente, vamos nos manter focados, concentrados e lutando para melhorar no futuro".

