Neste sábado, aconteceu a classificação para as 4 Horas de Le Castellet, segunda etapa da European Le Mans Series 2024. A corrida será em Paul Ricard, na França. O grid conta com quatro brasileiros. Felipe Drugovich (Vector), Nelsinho Piquet (Virage), Daniel Schneider (United Autosports) e Daniel Serra (Kessel).

Drugovich (Vector), que corre na categoria LM P2, ficou em décimo. O piloto foi para a pista e marcou o tempo de 1:40:931. A pole da categoria ficou com a equipe Idec Sport, com o tempo de 1:40:276.

Já na categoria LM P2 Pro/Am, Nelsinho Piquet (Virage) largará da sexta posição. O tempo da equipe Virage foi de 1:45:050. Daniel Schneider, que foi para a pista pela equipe United Autosports, marcou o tempo de 1:44:882, o que garantiu a quinta posição no grid para a corrida de amanhã.

A pole da LM P2 Pro/Am ficou com a equipe Proton Competition, com o tempo de 1:43:67.

Na LMGT3, Daniel Serra marcou 1:57:367, o que garantiu a quinta colocação no grid. A pole ficou com a Iron Dames, com o tempo de 1:56:003.

Por fim, na LMP3, a pole ficou com a RLR, com 1:48:867. Essa categoria, não conta com nenhum brasileiro no grid.

A corrida será às 6h30, pelo horário de Brasília. Essa é a última etapa antes das 24 Horas de Le Mans. A partir dessa etapa, o Motorsport.com fará as transmissões das atividades na pista através da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

A seguir, veja tabela de tempo da LM P2.

POS # STATUS CLASS TEAM DRIVER CAR BEST GAPS LAST LAPS SPD PITS 1 28 IN LM P2 IDEC SPORT LAFARGUE Paul, DE GERUS Reshad, VAN UITERT Job Oreca 07 - Gibson 1:40.104 - 1:40.104 8 305.95 0 2 14 IN LM P2 AO BY TF EDGAR Jonny, DELÉTRAZ Louis, KUBICA Robert Oreca 07 - Gibson 1:40.350 0.246 1:40.350 5 305.95 2 3 9 IN LM P2 IRON LYNX - PROTON RIED Jonas, CAPIETTO Maceo, CAIROLI Matteo Oreca 07 - Gibson 1:40.365 0.261 1:40.365 8 306.82 1 4 47 CHK LM P2 COOL RACING GARCIA Alejandro, CHATIN Paul-Loup, VESTI Frederik Oreca 07 - Gibson 1:40.382 0.278 1:49.870 8 309.46 2 5 22 IN LM P2 UNITED AUTOSPORTS UGRAN Filip, SATO Marino, HANLEY Benjamin Oreca 07 - Gibson 1:40.559 0.455 1:40.559 8 306.82 1 6 37 CHK LM P2 COOL RACING FLUXA Lorenzo, JAKOBSEN Malthe, MIYATA Ritomo Oreca 07 - Gibson 1:40.703 0.599 1:50.295 8 307.69 2 7 27 IN LM P2 NIELSEN RACING HEINEMEIER HANSSON David, PINO Nicolas, STEVENS William Oreca 07 - Gibson 1:40.775 0.671 1:40.775 8 309.46 1 8 30 CHK LM P2 DUQUEINE TEAM KOOLEN Niels, SIMMENAUER Jean-Baptiste, ALLEN James Oreca 07 - Gibson 1:40.862 0.758 1:50.676 9 305.95 1 9 65 IN LM P2 PANIS RACING MALDONADO Manuel, MILESI Charles, LECLERC Arthur Oreca 07 - Gibson 1:40.900 0.796 1:40.900 8 310.34 0 10 10 IN LM P2 VECTOR SPORT CULLEN Ryan, RICHELMI Stéphane, DRUGOVICH Felipe Oreca 07 - Gibson 1:40.931 0.827 1:41.095 8 309.46 1 11 34 IN LM P2 INTER EUROPOL COMPETITION GRAY Oliver, NOVALAK Clément, GHIOTTO Luca Oreca 07 - Gibson 1:41.013 0.909 1:41.314 7 307.69 2 12 43 IN LM P2 INTER EUROPOL COMPETITION ALVAREZ Sebastian, LOMKO Vladislav, DILLMANN Tom Oreca 07 - Gibson 1:41.126 1.022 1:41.126 8 309.46 1 13 25 IN LM P2 ALGARVE PRO RACING KAISER Matthias, CALDWELL Olli, LYNN Alexander Oreca 07 - Gibson 1:41.135 1.031 1:41.189 7 308.57 1 14 23 IN LM P2 UNITED AUTOSPORTS GARG Bijoy, SCHERER Fabio, DI RESTA Paul Oreca 07 - Gibson 1:41.651 1.547 1:41.602 8 305.95 1

Perdeu a classificação? Assista abaixo:

