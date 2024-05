Engana-se quem acredita que a Williams está estagnada em relação ao mercado de pilotos da Fórmula 1 para 2025. A situação indefinida de Logan Sargeant, a possível passagem 'relâmpago' de Andrea Kimi Antonelli ou até mesmo se Albon decidir não estender seu vinculo para além do próximo ano abrem uma oportunidade para James Vowles agir.

Existem rumores de que Kimi Antonelli, grande promessa da Mercedes, deva assumir o carro de Logan Sargeant em Ímola e terminar 2024 como companheiro de equipe de Alex Albon como uma forma de preparo para chegar ao assento das 'Flechas de Prata' no ano seguinte.

Com isso, um lugar ficaria 'em branco' no time britânico. Visando suprir esta lacuna, a equipe já estaria sondando e iniciando conversas com dois pilotos do grid atual de acordo com o jornalista da F1 Lawrance Barretto, sendo um deles Valtteri Bottas.

O finlandês tem contrato somente até o fim desta temporada e agora briga com Zhou Guanyu - ou até mesmo Carlos Sainz - para conseguir permanecer na Sauber/Audi. Uma ida à Williams poderia garantir ao piloto, pelo menos, mais um ano na categoria.

O outro nome apontado por Barretto é Pierre Gasly. O francês tem vínculo com a Alpine somente até o fim de 2024 e ainda não se houve conversas sobre uma possível renovação - de nenhum dos lados. Vale destacar que o jornalista também coloca Esteban Ocon como um candidato e enfatiza o fato dos três veteranos terem se interessado pelo projeto da equipe.

