F1 - Norris critica Ricciardo por manobra: “Não devia ter feito”

Piloto britânico da McLaren, Lando Norris criticou o companheiro australiano Daniel Ricciardo em função de ultrapassagem realizada no GP da França de Fórmula 1, disputado no último domingo em Paul Ricard.

O 'lance' aconteceu no começo da prova, quando Ricciardo tinha bom ritmo e foi para cima do parceiro. "Não tenho nada contra Daniel, mas acho que ele não devia ter feito isso. Mas, enfim, assim são as corridas", disse Norris, afirmando que o companheiro foi agressivo demais.

"Eu provavelmente teria feito a mesma coisa com ele, mesmo assim eu estava na beirada da zebra. Se tivesse área de escape normal ou algo assim do meu lado direito, não estaria reclamando, mas, porque existem ali todas aquelas vibrações e solavancos, não consegui fazer a curva e tive que passar reto porque ele me espremeu. Não estou com o objetivo de reclamar, mas certamente vamos discutir”, seguiu o britânico.

No fim das contas, Norris acabou dando o troco em Ricciardo e terminou a corrida em quinto, imediatamente à frente do australiano. O britânico, que corre pela McLaren desde 2019, exaltou o resultado.

“Nossa estratégia foi fundamental. Eu estava lutando contra meus pneus no fim do primeiro stint, estava muito ruim, mas quando saí do pitlane estava bem próximo dos pilotos da frente, porque tive um trecho andando com bastante espaço no fim daquele stint. Os outros já tinham desgastado os pneus, então pude atacar e passá-los bem tranquilamente. A equipe fez um trabalho muito bom, e acho que eu também. Por isso que tudo funcionou”, analisou.

“Tivemos resultados muito fortes nas duas corridas da Áustria no ano passado – 3º e 4º -, então espero um fim de semana parecido dessa vez. Não podemos nos equivocar: tem muita coisa diferente do ano passado, como carros e pneus, Vamos para essas duas corridas prontos para trabalhar e dar um passo de cada vez para buscar resultados como na França, mas também melhorando nosso desempenho de classificação”, completou Norris.

VEJA primeiras fotos do NOVO CARRO da F1 2022 com ANÁLISE de Rico Penteado

PODCAST: Sequência de corridas até ferias da F1 será chave para campeonato?

Your browser does not support the audio element.

.