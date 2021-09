A edição 132 do Podcast Motorsport.com é em conjunto com o programa RETA FINAL, que originalmente é exibido no canal do YouTube todas as segundas-feiras.

O papo entre os jornalistas Carlos Costa, Erick Gabriel, Guilherme Longo e Fábio Tarnapolsky girou nos desdobramentos do caótico GP da Itália de F1, realizado em Monza.

O programa também teve a participação de Felipe Motta, apresentador dos canais ESPN, que falou sobre punições na categoria máxima do automobilismo, além de dar sua opinião sobre o que motivou os comissários da FIA a darem a penalização a Max Verstappen.

