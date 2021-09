O diretor de provas da Fórmula 1, Michael Masi, questionou as alegações da Red Bull de que não havia sido contatada sobre Sergio Pérez devolver a posição para Charles Leclerc no GP da Itália após cortar a curva, ganhando uma vantagem duradoura. Com isso, o mexicano foi punido com cinco segundos, caindo de terceiro para quinto.

O mexicano passou por trás da zebra na segunda chicane na volta 32, em uma tentativa de passar Leclerc por fora na luta pela terceira posição. Mesmo claramente após ir para fora da pista, a Red Bull disse que não o obrigou a devolver a posição porque não havia sido notificada pela direção de prova.

"Essa foi dura, porque esperávamos uma ligação da direção de prova", disse Christian Horner. "Se eles não estivessem feliz com aquilo, devolveríamos. Mas isso não veio. E quando a penalidade surgiu, as diferenças não estavam aumentando, então foi difícil para ele. Ele fez uma boa corrida, sendo terceiro na pista e quinto no geral, com um resultado frustrante".

Mas o diretor de provas, Michael Masi, insinuou que a realidade não era bem essa, afirmando que chegou a falar com a Red Bull: "Não, isso é incorreto, falar que eles não perguntaram para a direção de prova".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

"Eu sugeri a eles que seria bom devolver a posição, e eles responderam que estavam avaliando".

O incidente de Pérez veio um dia depois dele ser investigado por demorar em devolver a posição para Lance Stroll na corrida sprint, o suficiente para tirar o piloto da Aston Martin da zona de DRS.

Masi disse que a FIA sempre chega para garantir que qualquer vantagem obtida por sair da pista seja devolvida integralmente, e que não aceitaria pilotos tentando burlar o sistema.

"Olhamos para certas coisas ligadas a ganhar uma vantagem duradoura, e olhamos de modo holístico. Como que isso ocorreu, quando aconteceu. Tudo isso entra na revisão".

"Se você devolve uma posição logo antes da zona de detecção do DRS, deixa a pessoa passar para recuperar a posição na reta, três, quatro curvas antes, a situação seria diferente. Alguns escolhem isso estrategicamente, mas é preciso ver também o momento, se isso aconteceu logo na sequência".

RETA FINAL: Caótica F1 na Itália, escalada da rivalidade Verstappen x Hamilton e glória de Ricciardo

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: