Podcast #159 – O que esperar da temporada 2022 da F1?

Carregar reprodutor de áudio

Hamilton X Verstapppen? Ano novo, carro novo e percepções novas na Fórmula 1 . Será que teremos uma temporada tão quente como foi em 2021? Qual equipe pode dar o 'pulo do gato' e sair na frente? Como estará a rivalidade

Os repórteres do Motorsport.com, Erick Gabriel, Guilherme Longo e Fábio Tarnapolsky analisam o que se pode esperar para o campeonato que começa em março, com o GP do Bahrein, bem como as diferenças que os fãs podem esperar.

OUÇA AGORA MESMO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music O MISTÉRIO de HAMILTON: até que ponto SILÊNCIO de piloto é válido? Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.