Os testes de pré-temporada serão a primeira chance de ver os novos carros de Fórmula 1 na pista, mas o que são essas sessões, como funcionam e você pode assistir?

A nova era da categoria começa em 2022 com regulamentos técnicos diferentes, que retornarão com os carros de efeito solo destinados a tornar as corridas mais equilibradas. Após um ano de atraso no novo pacote aerodinâmico devido à pandemia de Covid-19, a tão esperada revisão técnica vira neste campeonato.

As mudanças têm muito a cumprir. Depois de um emocionante 2021, sem dúvida a melhor temporada em anos, a nova era tem altos padrões. Com as novas regras, projetadas para oferecer provas mais próximas e melhores, oferecendo aos pilotos mais chances de seguir e ultrapassar, se os planos em vigor forem executados como pretendido, poderá iniciar uma nova era de ouro.

A F1 também reduziu o teto de gastos - de US$ 145 milhões em 2021 para US$ 140 milhões em 2022 (aproximadamente de R$790 milhões para R$762 milhões) - para tornar a categoria mais economicamente sustentável e proporcionar condições de jogo mais justas entre as equipes.

O mundo terá seu primeiro vislumbre da nova era nos testes de pré-temporada, quando todas as escuderias colocarão em ação os carros de 2022 pela primeira vez antes da abertura da temporada no Bahrein, de 18 a 20 de março.

Quando são os testes de pré-temporada de 2022 da F1?

Testes de pré-temporada de Barcelona: 23 a 25 ​​de fevereiro de 2022

Testes de pré-temporada do Bahrein: 10 a 12 de março de 2022

A F1 dividirá suas duas sessões o Circuito de Barcelona, na Catalunha, e o Circuito Internacional do Sakhir, no Bahrein, com cada local realizando um teste de três dias, totalizando seis completos antes do início do campeonato. Essa separação foi feita por razões logísticas e técnicas a pedido das equipes.

Barcelona, ​​o local tradicional para testes de pré-temporada antes da pandemia de Covid-19, é considerado o ideal devido à sua variedade de curvas de baixa, média e alta velocidade, além de longas retas principais. Ainda, sua localização na Europa Central faz com que seja uma viagem curta de todas as bases dos times da F1.

As escuderias geralmente voam com novas peças em curto prazo para o teste e podem minimizar o tempo de viagem em comparação a outros locais fora do continente.

As condições também são geralmente adequadas e representativas, com clima seco e ensolarado, apesar de mais frio do que as temperaturas em que a F1 competirá na maior parte da temporada.

Em 2022, também estará presente o Circuito Internacional do Bahrain para o segundo teste, em vez de permanecer até o fim em Barcelona, ​​novamente devido a benefícios logísticos e técnicos.

Embora a pista de Sakhir forneça uma comparação representativa ao teste de Barcelona, ​​permitindo que as equipes verifiquem suas primeiras descobertas, também é lá que será a abertura da temporada - o que significa que os times não precisarão fazer as malas e correr para a próxima sede em um curto espaço de tempo.

O que acontece nos testes?

Como o nome indica, as equipes de F1 podem testar seus carros nos dias permitidos de ação na pista e executar qualquer número de configurações, peças e programas que desejarem. A Pirelli fornece um número igual de cada composto de pneus para cada time, geralmente o suficiente para permitir que todos andem o quanto quiserem. O número de voltas é teoricamente ilimitado dentro das horas em que a pista está aberta.

Embora a fiscalização da FIA não seja rigorosamente aplicada, pois os testes não são realizados em condições de GP, todos os requisitos normais de segurança devem ser seguidos, conforme estabelecido pelos regulamentos.

Fora isso, as escuderias podem criar seus próprios programas de teste, incluindo planos de corrida, uso de pneus, cargas de combustível e quais de seus pilotos guiam o carro – incluindo os reservas ou os que não competirão. As equipes só podem usar um carro, o que significa que será compartilhado pela dupla.

Posso assistir aos testes de pré-temporada?

Na Espanha, será um evento a portas fechadas. A F1 confirmou que o evento será realizado sem a presença de fãs ou de cobertura televisiva.

Em Sakhir, a transmissão será feita pela Sky Sports no Reino Unido e na Irlanda, além da F1TV nos territórios onde está disponível.

• Testes do Bahrein: 10 a 12 de março

• Canais: Sky Sports F1 (somente Reino Unido e Irlanda) / F1TV

• Hora de início: a definir, todos os dias de 10 a 12 de março

Os tempos dos testes são realistas?

Como diz o clichê, é apenas um teste, então todos os tempos de volta devem ser tomados como um guia aproximado, e não a hierarquia definitiva para o grid. Isso ocorre porque todas as equipes preferem esconder sua capacidade total de desempenho até a primeira classificação e corrida da temporada, a fim de manter uma vantagem potencial de ritmo surpresa. Isso é comumente conhecido como sandbagging.

Os tempos também são obscurecidos por uma infinidade de variáveis, incluindo diferentes cargas de combustível, modos de motor, compostos e vida útil do pneu, além de condições climáticas.

Da mesma forma, algumas equipes podem optar por uma "corrida de glória" para superar os tempos no final do dia ou tentar ganhar as manchetes, aumentando efetivamente o desempenho em comparação a seus rivais.

Os carros dos testes serão os finais de 2022?

Para todas as equipes, a resposta será não. No chassi e na aerodinâmica, atualizações ou alterações serão feitas quase constantemente durante os testes e as rodadas de abertura, à medida que as equipes encontram mais desempenho.

No lado do motor, todos os fabricantes de unidades de potência entrarão em um congelamento, o que significa que a especificação de cada componente permanecerá a mesma quando eles fizerem sua escolha final na primeira rodada. As montadoras poderão alterar as especificações o quanto quiserem durante os testes, desde que sigam os regulamentos técnicos e de segurança.

O que acontece se alguém bater nos testes?

Um piloto que se acidenta nos testes experimentará a mesma situação de qualquer outra sessão, mas as consequências podem ser muito mais graves dependendo da escala da batida.

As equipes provavelmente terão menos peças sobressalentes da mesma especificação durante os testes, pois estarão sendo alteradas ou atualizadas com frequência – o que provavelmente será um desafio importante com os novos carros para 2022. Além disso, o competidor perderá um valioso tempo e o time provavelmente terá que revisar totalmente seu programa.

Pierre Gasly passou por isso com um acidente na pré-temporada em 2019, ainda pilotando pela Red Bull. Sua colisão em alta velocidade danificou várias peças novas importantes para o programa da escuderia austríaca. O acidente também prejudicou sua confiança, o que levaria a uma queda nos resultados e seu eventual rebaixamento de volta à Toro Rosso (agora chamada de AlphaTauri).

Resultados de testes anteriores da F1 vs vencedores

Aqui está uma tabela de resultados dos testes de pré-temporada da F1 nos últimos dez anos, seguidos pelo tempo equivalente da pole position no mesmo local no final da temporada.

Isso só pode ser tomado como um guia aproximado devido aos vários compostos de pneus diferentes, cargas de combustível e condições em que cada tempo de volta seria definido quando você compara os números de teste mais rápido com a pole.

Ano Melhor tempo dos testes Circuito Piloto Equipe Tempo da pole position Piloto Equipe 2021 1m28.960s Bahrein Max Verstappen Red Bull 1m28.997s Max Verstappen Red Bull 2020 1m15.732s Barcelona Valtteri Bottas Mercedes 1m15.584s Lewis Hamilton Mercedes 2019 1m16.221s Barcelona Sebastian Vettel Ferrari 1m15.406s Valtteri Bottas Mercedes 2018 1m17.182s Barcelona Sebastian Vettel Ferrari 1m16.173s Lewis Hamilton Mercedes 2017 1m18.634s Barcelona Kimi Raikkonen Ferrari 1m19.149s Lewis Hamilton Mercedes 2016 1m22.765s Barcelona Kimi Raikkonen Ferrari 1m22.000s Lewis Hamilton Mercedes 2015 1m22.792s Barcelona Nico Rosberg Mercedes 1m24.681s Nico Rosberg Mercedes 2014 1m33.258s Bahrein Felipe Massa Williams 1m33.185s Nico Rosberg Mercedes 2013 1m20.130s Barcelona Nico Rosberg Mercedes 1m20.718s Nico Rosberg Mercedes 2012 1m22.030s Barcelona Kimi Raikkonen Lotus 1m22.285s Pastor Maldonado Williams O MISTÉRIO de HAMILTON: até que ponto SILÊNCIO de piloto é válido?

