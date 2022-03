Carregar reprodutor de áudio

A edição 168 do Podcast Motorsport.com traz toda a repercussão do GP do Bahrein de Fórmula 1, com a vitória de Charles Leclerc e tudo aquilo de mais importante que ocorreu em Sakhir. Os analistas do Motorsport.com também falam da situação da Red Bull e Mercedes, que começaram o ano atrás da Ferrari, que também terá que cuidar para não criar uma rivalidade caseira.

OUÇA AGORA MESMO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

F1 2022: Ferrari FAVORITA em '22? Na Red Bull, quem PAGA A CONTA do Bahrein? E a Mercedes? DEBATE