O GP da Austrália, e as suas consequências, é o assunto principal do Podcast Motorsport.com, que chega à edição 173. O atual campeão da Fórmula 1, Max Verstappen amargou o segundo abandono em três corridas, colocando uma série de dúvidas se ele conseguirá brigar pelo título novamente.

Ao mesmo tempo, a Ferrari e Charles Leclerc ‘surfam’ em uma boa fase, mesmo ainda sem precisar de atualizações.

Esta edição também conta com o Momento Stock Car, trazendo as palavras de Daniel Serra e Ricardo Maurício, vencedores da etapa do Rio de Janeiro.

